O Moυσταφά Φαλ θα είναι διαθέσιμος για το ματς του Παναθηναϊκού με την Φενέρ (8/10, 21:15), επιστρέφοντας στη δράση.

Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πορεία του στη Euroleague, όντας στην κορυφή της βαθμολογίας με 3 νίκες σε 3 ματς. Πλέον έρχεται το ματς με τη Φενέρ στο T-Center (08/10, 21.15), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής.

Μια σπουδαία επιστροφή θα έχει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο ματς. Ο λόγος για τον Μουστάφα Φαλ που θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με τους Τούρκους, κάτι που ανέφερε και ο Γιώργος Κούβαρης στο Gazz Floor της Δευτέρας.

Ο Φαλ έχει μπει στο προγραμμα των προπονήσεων και θα είναι έτοιμος για τη μεγάλη μάχη κόντρα στο σύνολο του Σάρας.

Η επιστροφή του Γάλλου δίνει άλλη μια ποιοτική στη λύση στη ρακέτα στον Ζοτς, αφού ο Φαλ μπορεί με την ίδια ευκολία και να σκοράρει, αλλά και να βρει τους συμπαίκτες του, διαβάζοντας υπέροχα το παιχνίδι. Μια κομβική επιστροφή για το τριφύλλι.