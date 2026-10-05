Παναθηναϊκός: Ο Φαλ διαθέσιμος για το ματς με τη Φενέρ
Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πορεία του στη Euroleague, όντας στην κορυφή της βαθμολογίας με 3 νίκες σε 3 ματς. Πλέον έρχεται το ματς με τη Φενέρ στο T-Center (08/10, 21.15), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής.
Μια σπουδαία επιστροφή θα έχει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο ματς. Ο λόγος για τον Μουστάφα Φαλ που θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με τους Τούρκους, κάτι που ανέφερε και ο Γιώργος Κούβαρης στο Gazz Floor της Δευτέρας.
Ο Φαλ έχει μπει στο προγραμμα των προπονήσεων και θα είναι έτοιμος για τη μεγάλη μάχη κόντρα στο σύνολο του Σάρας.
Η επιστροφή του Γάλλου δίνει άλλη μια ποιοτική στη λύση στη ρακέτα στον Ζοτς, αφού ο Φαλ μπορεί με την ίδια ευκολία και να σκοράρει, αλλά και να βρει τους συμπαίκτες του, διαβάζοντας υπέροχα το παιχνίδι. Μια κομβική επιστροφή για το τριφύλλι.
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