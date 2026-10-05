H Zαλγκιρις τιμώρησε με πρόστιμο τον Κάρσεν Έντουαρντς, ο οποίος είχε συλληφθεί γιατί οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο Κάρσεν Έντουαρντς συνελήφθη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ το βράδυ μετά τον αγώνα της Κυριακής (4/10) ανάμεσα στη Ζάλγκιρις και τη Λιετκαμπέλις για το εγχώριο πρωτάθλημα.

Αυτό δεν έμεινε ατιμώρητο από τη λιθουανική ομάδα, καθώς τον τιμώρησε με πρόστιμο.

«Μια τέτοια πράξη δεν συνάδει με τις αξίες του Ζαλγκίρις του Κάουνας, τα πρότυπα που έχουν τεθεί για τους επαγγελματίες αθλητές και την ευθύνη που αναμένεται από όσους εκπροσωπούν τον σύλλογο», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά

«Η Ζάλγκιρις αξιολόγησε την κατάσταση που αφορά τον παίκτη της ομάδας, Κάρσεν Έντουαρντς, ο οποίος συνελήφθη να οδηγεί αυτοκίνητο υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο σύλλογος διερεύνησε το περιστατικό και σύμφωνα με τους κανονισμούς της ομάδας, αποφάσισε να επιβάλει πρόστιμο στον παίκτη.

Μια τέτοια πράξη δεν συνάδει με τις αξίες του Ζαλγκίρις, τα πρότυπα που έχουν τεθεί για τους επαγγελματίες αθλητές και την ευθύνη που αναμένεται από όσους εκπροσωπούν τον σύλλογο. Ο σύλλογος υιοθετεί σαφή θέση ότι κάθε μέλος της ομάδας πρέπει να επιδεικνύει σεβασμό προς το νόμο και να αποτελεί υπεύθυνο πρότυπο τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.

Ο Έντουαρντς αναγνώρισε το λάθος του, έδειξε πόσο λυπάται και ανέλαβε την ευθύνη για τις πράξεις του. Ο παίκτης κατανοεί τη σοβαρότητα του παραπτώματος που διέπραξε, αναγνωρίζει ότι η συμπεριφορά του δεν ήταν σύμφωνη με τις αξίες του συλλόγου ούτε με τα επαγγελματικά πρότυπα που αναμένονται από εκείνον, και εκφράζει πως λυπάται για αυτό.

Η Ζάλγκιρις ελπίζει ότι η κατάσταση αυτή θα αποτελέσει σημαντικό μάθημα για τον παίκτη και τονίζει για άλλη μια φορά ότι αναμένει τα υψηλότερα πρότυπα επαγγελματισμού, υπευθυνότητας και συμπεριφοράς από τα άτομα που εκπροσωπούν τον σύλλογο».