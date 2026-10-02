Ο Παναθηναϊκός ήταν και πάλι κυριαρχικός στο «T-Center» μετατρέποντας την αναμέτρηση με την Μακάμπι σε πραγματικό... πάρτι έως το τελικό 90-67 και το 3/3 μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Euroleague.

Σε συνήθεια που τείνει να γίνει λατρεία μετατρέπονται τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στο «Telekom Center Athens»!

Με άμυνα που τσάκιζε και πάλι κόκκαλα και την ευχάριστη είδηση της επιστροφής του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο Παναθηναϊκός σμπαράλιασε και την Μακάμπι Τελ Αβίβ σημειώνοντας την τρίτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια της φετινής Euroleague.

Ο Αμερικανός φόργουορντ όχι μόνο επέστρεψε αλλά πήρε και 22:14 λεπτά συμμετοχής έχοντας 13 πόντους με 2/3 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 4 ασίστ και 3 ριμπάουντ. Εξαιρετική η παρουσία του Γκέρσον Γιαμπουσέλε ο οποίος επέστρεψε στις πολύ καλές εμφανίσεις έχοντας από την πλευρά του 17 πόντους με 3/5 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 2/2 βολές.

Με εξαίρεση τον Μπάντιο σκόραραν και οι 10 υπόλοιποι που χρησιμοποίησε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς καθώς ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν μπόρεσε να αγωνιστεί λόγω μυϊκού σπασμού στη μέση κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης.

Παναθηναϊκός - Μακάμπι: Ο αγώνας

Η νοοτροπία των παικτών του Ομπράντοβιτς δεν άλλαξε καθόλου συγκριτικά με τα δύο προηγούμενα παιχνίδια της Euroleague. Ξεκίνησαν το παιχνίδι κάνοντας copy-paste την αμυνά τους και κερδίζοντας με αυτόν τον τρόπο κατοχές και εύκολα καλάθια. Άλλωστε οι μόλις 10 πόντοι παθητικό και έχοντας υποχρεώσει τους Ισραηλινούς σε 4/14 εντός παιδιάς (σ.σ. εκ των οποίων 0/5 τρίποντα) αποδεικνύουν του λόγου το αληθές. Ο Παναθηναϊκός είχε 5 ασίστ για 2 λάθη με 7/14 δίποντα και 1/3 τρίποντα, την ώρα που η Μακάμπι είχε 3 ασίστ για 4 λάθη.

Το +15 του δεκαλέπτου ήταν η φυσική συνέπεια των όσων συνέβαιναν στο «Glass Floor» του «Telekom Center Athens» με την διαφορα να φτάνει στην 2η περίοδο και στο +17. Αν και η Μακάμπι προσπάθησε να βγάλει αντίδραση στο «ένας εναντίον ενός». Η έκπληξη των «πρασίνων» άκουγε στο όνομα Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος όχι μόνο επέστρεψε αλλά πήρε και εξαιρετικό βαθμό όσο βρέθηκε στο ματς. Η μεγαλύτερη τιμή στο σκορ ήταν το +20 (41-21) ύστερα από τρίποντο του Γιαμπουσέλε (8π., 2/3διπ., 1/1τρ., 1/1β.) λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου (43-24).

Ένα ημίχρονο όπου οι «πράσινοι» είχαν «πνίξει» την Μακάμπι με την άμυνα τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι φιλοξενούμενοι είχαν μόλις 10/33 σουτ εκ των οποίων 0/10 τρίποντα! Επιπλέον είχαν μετρήσει 4/5 βολές, 14-7 ριμπάουντ και μόλις 5 τελικές πάσες για 9 λάθη. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός είχε στην στατιστική του 10/22 δίποντα, 5/13 τρίποντα, 8/10 βολές, 15-6 ριμπάουντ και 9 ασίστ για 5 λάθη.

Το showtime του Παναθηναϊκού συνεχίστηκε και μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, με την διαφορά να παίρνει μεγάλες διατάσεις και να φτάνει αρχικά και στο +25 (49-24 στο 22’). Μια διαφορά με την οποία έκλεισε και το 3ο δεκάλεπτο. Οι «πράσινοι» είχαν κυριαρχήσει και παρά το γεγονός ότι επήλθε η χαλάρωση στην άμυνα (συγκριτικά πάντα με το πρώτο μισό του αγώνα) είχε σταθερά την διαφορά πάνω από τους 20 πόντους. Συγκεκριμένα είχαν 14/28 δίποντα, 10/23 τρίποντα, 10/13 βολές, 22-9 ριμπάουντ και 16 ασίστ για 9 λάθη μαζί με 7 κλεψίματα.

Εξαιρετικός ο Χέιζ-Ντέιβις στην επιστροφή του (11π., 3/4τρ. έως το 30’), σε μια βραδιά όπου και πάλι ο πλουραλισμός και το μοίρασμα του χρόνου είχε την τιμητική του. Φυσικά δεν άλλαξε τίποτε απολύτως ούτε στην τελευταία περίοδο η οποία είχε μετατραπεί σε τυπική διαδικασία με τον δείκτη του σκορ να αγγίζει και την 30άρα (74-45) στο 32'. Και την έφτασε στο 37' (84-54) ύστερα από τρίποντο του Μωραϊτη. Και όλα αυτά χάρη στην τρομερή άμυνα η οποία έμοιαζε... ανίκητη από τους παίκτες της Μακάμπι.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… αμυντικά είχε στραγγαλίσει και τους παίκτες της Μακάμπι οι οποίοι έπρεπε να… ματώσουν για να πετύχουν καλάθι. Κάτι που αποτυπώθηκε και από τους 67 πόντους παθητικό με την Μακάμπι να είχε 21% στα τρίποντα με 6/28.

αμυντικά είχε στραγγαλίσει και τους παίκτες της Μακάμπι οι οποίοι έπρεπε να… ματώσουν για να πετύχουν καλάθι. Κάτι που αποτυπώθηκε και από τους 67 πόντους παθητικό με την Μακάμπι να είχε 21% στα τρίποντα με 6/28. MVP O … Γκέρσον Γιαμπουσέλε ο οποίος σε 23:30 λεπτά συμμετοχής είχε 17 πόντους με 3/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 1 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 ασίστ και 1 λάθος.

… Γκέρσον Γιαμπουσέλε ο οποίος σε 23:30 λεπτά συμμετοχής είχε 17 πόντους με 3/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 1 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 ασίστ και 1 λάθος. ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις (13π., 4ριμπ., 4ασ.) στην επιστροφή του και Ίζακ Μπόνγκα (10π., 4ριμπ.)

Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις (13π., 4ριμπ., 4ασ.) στην επιστροφή του και Ίζακ Μπόνγκα (10π., 4ριμπ.) ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Σόρκιν ήταν ο μόνος που κάπως διασώθηκε από την Μακάμπι με 13 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Σόρκιν ήταν ο μόνος που κάπως διασώθηκε από την Μακάμπι με 13 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… όλη η υπόλοιπη ομάδα της Μακάμπι!

όλη η υπόλοιπη ομάδα της Μακάμπι! ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… τα 15 εύστοχα τρίποντα του Παναθηναϊκού.

Τα δεκάλεπτα: 25-10, 43-24, 68-43, 90-67.