Ο Ρισόν Χολμς, που αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στον Παναθηναϊκό, βρίσκεται σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα στη λίστα του Ερυθρού Αστέρα, ο οποίος αναζητά ενίσχυση στη θέση του σέντερ.

Ο Ερυθρός Αστέρας εξετάζει την αγορά για την ενίσχυσή του στη θέση του σέντερ και, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Arena Sport», ανάμεσα στα ονόματα που βρίσκονται στο ραντάρ του είναι και ο Ρισόν Χολμς, ο οποίος την περασμένη σεζόν φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στη φετινή EuroLeague, επικρατώντας της Αναντολού Εφές με 77-72 στην Belgrade Arena, όμως η εικόνα στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν έχει αναδείξει ανάγκη ενίσχυσης στη ρακέτα. Έτσι, στην ομάδα εξετάζουν τις διαθέσιμες λύσεις, με τον Χολμς να αποτελεί μία από τις επιλογές που έχουν πέσει στο τραπέζι.

Ο Χολμς, πάντως, δεν αποτελεί αυτή τη στιγμή την πρώτη επιλογή για τον Ερυθρό Αστέρα. Όπως αναφέρει το «Arena Sport», η σερβική ομάδα παρακολουθεί πρωτίστως την κατάσταση στο NBA και περιμένει να δει ποιοι παίκτες θα μείνουν διαθέσιμοι μετά τις τελικές περικοπές των ρόστερ.

Με το «τριφύλλι» ο Χολμς αγωνίστηκε σε 19 παιχνίδια της EuroLeague, έχοντας 7,9 πόντους και 4,3 ριμπάουντ σε 18:44 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο. Παράλληλα, είχε 0,4 ασίστ, 0,3 κλεψίματα και 0,5 τάπες ανά αγώνα. Η συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό ολοκληρώθηκε στις 24 Μαρτίου 2026, με την «πράσινη» ΚΑΕ να ανακοινώνει επίσημα τη λύση του συμβολαίου του. Η εξέλιξη ήρθε μετά από μια περίοδο που ο Εργκίν Άταμαν τον είχε αφήσει εκτός αποστολής στα τελευταία παιχνίδια μετά από ένταση που είχε προκύψει και σχόλια και από την πλευρά του παίκτη.

Πριν από την άφιξή του στην Ευρώπη, ο Χολμς είχε διαγράψει πολυετή πορεία στο NBA. Επιλέχθηκε στο Νο. 37 του Draft του 2015 από τους Φιλαδέλφια Σίξερς και στη συνέχεια αγωνίστηκε, μεταξύ άλλων, στους Φίνιξ Σανς, Σακραμέντο Κινγκς, Ντάλας Μάβερικς και Ουάσινγκτον Γουίζαρντς. Συνολικά, μέτρησε 489 συμμετοχές στο NBA.