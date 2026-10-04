Σαραγόσα -Βαλένθια 82-97: Με «μαγικό» Σορτς πήρε το διπλό
Με τον Τι Τζέι Σορτς να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, η Βαλένθια δεν δυσκολεύτηκε να περάσει από την έδρα της Σαραγόσα επικρατώντας με 97-82 για να πανηγυρίσουν το πρώτο τους θετικό αποτέλεσμα στο ισπανικό πρωτάθλημα, ανεβάζοντας το ρεκόρ τους στο 1-1.
Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν για ακόμη μία φορά από τους παίκτες που ξεχώρισαν, επιβεβαιώνοντας από νωρίς τον σημαντικό ρόλο που έχει στη νέα του ομάδα. Ο Σορτς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους και 5 ασίστ, αποτελώντας βασικό σημείο αναφοράς στην επιθετική λειτουργία της Βαλένθια.
Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Νίκολα Μίροτιτς, ο οποίος πρόσθεσε 17 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Πουέρτο ακολούθησε με 16 πόντους. Για τη Σαραγόσα, ο Γιαρόφσκι ήταν ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης από την πλευρά των γηπεδούχων με 22 πόντους. Ο Ολασένι είχε επίσης θετική παρουσία, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 12 πόντους και 11 ριμπάουντ, καταγράφοντας double-double.
Η Βαλένθια αφήνει πλέον πίσω της την αναμέτρηση και στρέφεται στην EuroLeague, καθώς την Τετάρτη (8/10, 21:30) υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης.
Τα δεκάλεπτα: 22-21, 39-36, 67-66, 82-97
|#
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|2PM/A
|2P%
|3PM/A
|3P%
|FTM/A
|FT%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|BLKA
|FC
|FD
|+/-
|PIR
|0
|A. Olaseni
|23:19
|12
|3/4
|75%
|0/1
|0%
|6/8
|75%
|6
|5
|11
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|3
|7
|23
|2
|T. Bell-Haynes
|16:23
|5
|2/5
|40%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|0
|1
|1
|4
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|3
|-12
|3
|R. Blumbergs
|30:21
|4
|1/1
|100%
|0/4
|0%
|2/2
|100%
|0
|5
|5
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|3
|-28
|5
|C. Homesley
|17:26
|9
|2/4
|50%
|0/4
|0%
|5/6
|83%
|1
|0
|1
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|2
|4
|-22
|7
|M. González
|12:16
|6
|0/0
|0%
|2/3
|67%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|9
|68
|M. Lukic
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|N. Brussino
|22:49
|9
|2/4
|50%
|1/5
|20%
|2/2
|100%
|2
|4
|6
|1
|3
|0
|1
|0
|1
|4
|2
|-8
|10
|J. Fernández
|09:39
|1
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|-13
|21
|J. Jaworski
|27:29
|22
|5/10
|50%
|3/8
|38%
|3/3
|100%
|2
|1
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|1
|-9
|13/15
|L. Birutis
|16:41
|5
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|3/3
|100%
|1
|3
|4
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|-15
|716
|G. Vives
|19:23
|9
|1/3
|33%
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|1
|0
|1
|6
|0
|2
|1
|0
|0
|2
|1
|-21
|317
|S. García
|04:14
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-12
|-
|Team
|-
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|4
|6
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Totals
|-
|82
|17/36
|47%
|8/30
|27%
|24/30
|80%
|17
|26
|43
|14
|11
|5
|2
|2
|1
|20
|26
|-75
|#
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|2PM/A
|2P%
|3PM/A
|3P%
|FTM/A
|FT%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|BLKA
|FC
|FD
|+/-
|PIR
|0
|TJ Shorts
|20:47
|21
|4/7
|57%
|3/5
|60%
|4/4
|100%
|2
|0
|2
|5
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|13
|26
|1
|K. Taylor
|19:51
|9
|0/3
|0%
|2/2
|100%
|3/4
|75%
|1
|2
|3
|2
|1
|2
|0
|0
|0
|4
|4
|17
|2
|J. Puerto
|13:11
|16
|1/2
|50%
|4/4
|100%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|10
|22
|3
|N. Reuvers
|16:30
|5
|2/4
|50%
|0/4
|0%
|1/2
|50%
|0
|5
|5
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|1
|-7
|15
|5
|M. Saint-Supery
|14:00
|6
|0/0
|0%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|6
|7
|A. Cárdenas
|19:13
|9
|0/0
|0%
|3/3
|100%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|5
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|21
|12
|A. Brooks
|22:55
|4
|2/7
|29%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|4
|1
|2
|0
|0
|0
|3
|19
|3
|13
|N. Sako
|18:19
|4
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|4
|5
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|2
|0
|11
|16
|M. Gueye
|08:07
|0
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|4
|0
|1
|20
|G. Corbalán
|14:07
|5
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|-1
|33
|N. Mirotic
|21:03
|17
|4/4
|100%
|2/7
|29%
|3/4
|75%
|3
|2
|5
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|3
|24
|17
|41
|J. Rivero
|11:57
|1
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|1
|1
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|2
|12
|-
|Team
|-
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|5
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Totals
|-
|97
|16/32
|50%
|17/36
|47%
|14/18
|78%
|11
|23
|34
|20
|7
|5
|3
|1
|1
|26
|19
|75
|105
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