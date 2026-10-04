Ο Τι Τζέι Σορτς συνεχίζει να κάνει τη διαφορά με τη φανέλα της Βαλένθια, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη επί της Σαραγόσα με 97-82.

Με τον Τι Τζέι Σορτς να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, η Βαλένθια δεν δυσκολεύτηκε να περάσει από την έδρα της Σαραγόσα επικρατώντας με 97-82 για να πανηγυρίσουν το πρώτο τους θετικό αποτέλεσμα στο ισπανικό πρωτάθλημα, ανεβάζοντας το ρεκόρ τους στο 1-1.

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν για ακόμη μία φορά από τους παίκτες που ξεχώρισαν, επιβεβαιώνοντας από νωρίς τον σημαντικό ρόλο που έχει στη νέα του ομάδα. Ο Σορτς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους και 5 ασίστ, αποτελώντας βασικό σημείο αναφοράς στην επιθετική λειτουργία της Βαλένθια.

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Νίκολα Μίροτιτς, ο οποίος πρόσθεσε 17 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Πουέρτο ακολούθησε με 16 πόντους. Για τη Σαραγόσα, ο Γιαρόφσκι ήταν ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης από την πλευρά των γηπεδούχων με 22 πόντους. Ο Ολασένι είχε επίσης θετική παρουσία, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 12 πόντους και 11 ριμπάουντ, καταγράφοντας double-double.

Η Βαλένθια αφήνει πλέον πίσω της την αναμέτρηση και στρέφεται στην EuroLeague, καθώς την Τετάρτη (8/10, 21:30) υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 39-36, 67-66, 82-97

# Παίκτης MIN PTS 2PM/A 2P% 3PM/A 3P% FTM/A FT% OREB DREB REB AST TO STL BLK BLKA FC FD +/- PIR 0 A. Olaseni 23:19 12 3/4 75% 0/1 0% 6/8 75% 6 5 11 2 2 0 0 0 0 3 7 23 2 T. Bell-Haynes 16:23 5 2/5 40% 0/1 0% 1/2 50% 0 1 1 4 4 0 0 0 0 2 3 -12 3 R. Blumbergs 30:21 4 1/1 100% 0/4 0% 2/2 100% 0 5 5 0 0 1 0 0 0 1 3 -28 5 C. Homesley 17:26 9 2/4 50% 0/4 0% 5/6 83% 1 0 1 1 1 2 0 0 0 2 4 -22 7 M. González 12:16 6 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 2 2 4 0 0 0 0 0 0 3 0 9 68 M. Lukic 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 N. Brussino 22:49 9 2/4 50% 1/5 20% 2/2 100% 2 4 6 1 3 0 1 0 1 4 2 -8 10 J. Fernández 09:39 1 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 -13 21 J. Jaworski 27:29 22 5/10 50% 3/8 38% 3/3 100% 2 1 3 0 0 0 0 1 0 2 1 -9 13/15 L. Birutis 16:41 5 1/4 25% 0/0 0% 3/3 100% 1 3 4 0 0 0 0 1 0 1 3 -15 716 G. Vives 19:23 9 1/3 33% 2/4 50% 1/2 50% 1 0 1 6 0 2 1 0 0 2 1 -21 317 S. García 04:14 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12 - Team - 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 4 6 0 1 0 0 0 0 0 0 5 Totals - 82 17/36 47% 8/30 27% 24/30 80% 17 26 43 14 11 5 2 2 1 20 26 -75