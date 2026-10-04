Σαραγόσα -Βαλένθια 82-97: Με «μαγικό» Σορτς πήρε το διπλό

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Σαραγόσα -Βαλένθια 82-97: Με «μαγικό» Σορτς πήρε το διπλό

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Ο Τι Τζέι Σορτς συνεχίζει να κάνει τη διαφορά με τη φανέλα της Βαλένθια, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη επί της Σαραγόσα με 97-82.

Με τον Τι Τζέι Σορτς να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, η Βαλένθια δεν δυσκολεύτηκε να περάσει από την έδρα της Σαραγόσα επικρατώντας με 97-82 για να πανηγυρίσουν το πρώτο τους θετικό αποτέλεσμα στο ισπανικό πρωτάθλημα, ανεβάζοντας το ρεκόρ τους στο 1-1.

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν για ακόμη μία φορά από τους παίκτες που ξεχώρισαν, επιβεβαιώνοντας από νωρίς τον σημαντικό ρόλο που έχει στη νέα του ομάδα. Ο Σορτς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους και 5 ασίστ, αποτελώντας βασικό σημείο αναφοράς στην επιθετική λειτουργία της Βαλένθια.

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Νίκολα Μίροτιτς, ο οποίος πρόσθεσε 17 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Πουέρτο ακολούθησε με 16 πόντους. Για τη Σαραγόσα, ο Γιαρόφσκι ήταν ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης από την πλευρά των γηπεδούχων με 22 πόντους. Ο Ολασένι είχε επίσης θετική παρουσία, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 12 πόντους και 11 ριμπάουντ, καταγράφοντας double-double.

Η Βαλένθια αφήνει πλέον πίσω της την αναμέτρηση και στρέφεται στην EuroLeague, καθώς την Τετάρτη (8/10, 21:30) υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης.

 

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 39-36, 67-66, 82-97

#ΠαίκτηςMINPTS2PM/A2P%3PM/A3P%FTM/AFT%OREBDREBREBASTTOSTLBLKBLKAFCFD+/-PIR
0A. Olaseni23:19123/475%0/10%6/875%65112200003723
2T. Bell-Haynes16:2352/540%0/10%1/250%01144000023-12
3R. Blumbergs30:2141/1100%0/40%2/2100%05500100013-28
5C. Homesley17:2692/450%0/40%5/683%10111200024-22
7M. González12:1660/00%2/367%0/00%224000000309
68M. Lukic00:0000/00%0/00%0/00%000000000000
9N. Brussino22:4992/450%1/520%2/2100%24613010142-8
10J. Fernández09:3910/10%0/00%1/250%01100000002-13
21J. Jaworski27:29225/1050%3/838%3/3100%21300001021-9
13/15L. Birutis16:4151/425%0/00%3/3100%13400001013-15
716G. Vives19:2391/333%2/450%1/250%10160210021-21
317S. García04:1400/00%0/00%0/00%00000000000-12
-Team-00/00%0/00%0/00%246010000005
Totals-8217/3647%8/3027%24/3080%172643141152212026-75

#ΠαίκτηςMINPTS2PM/A2P%3PM/A3P%FTM/AFT%OREBDREBREBASTTOSTLBLKBLKAFCFD+/-PIR
0TJ Shorts20:47214/757%3/560%4/4100%20250000141326
1K. Taylor19:5190/30%2/2100%3/475%1232120004417
2J. Puerto13:11161/250%4/4100%2/2100%02200100101022
3N. Reuvers16:3052/450%0/40%1/250%0550001021-715
5M. Saint-Supery14:0060/00%2/540%0/00%000210000306
7A. Cárdenas19:1390/00%3/3100%0/00%0005100001221
12A. Brooks22:5542/729%0/30%0/00%2244120003193
13N. Sako18:1942/2100%0/00%0/00%1450001002011
16M. Gueye08:0700/00%0/10%0/00%000010100401
20G. Corbalán14:0751/250%1/250%0/00%10102000001-1
33N. Mirotic21:03174/4100%2/729%3/475%32510010032417
41J. Rivero11:5710/10%0/00%1/250%1121000003212
-Team-00/00%0/00%0/00%055000000005
Totals-9716/3250%17/3647%14/1878%1123342075311261975105
     

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