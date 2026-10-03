Ο Παναθηναϊκός AKTOR διέλυσε (90-67) τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και έδειξε από πολύ νωρίς ότι φέτος θέλει να επιβάλλει τους δικούς του κανόνες, με άμυνα που εξουθενώνει τον αντίπαλο, καλές αποστάσεις στην επίθεση και ξεκάθαρες αρχές. Γράφει ο Γιάννης Πάλλας.

Υπάρχουν παιχνίδια που απλώς κερδίζεις, άλλα που κυριαρχείς και ορισμένες βραδιές στις οποίες ο αντίπαλος καταλαβαίνει από νωρίς ότι δεν πρόκειται να του επιτρέψεις να παίξει με τους δικούς του όρους και αυτό έκανε ο Παναθηναϊκός AKTOR ισοπεδώνοντας (90-67) την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telekom Center Athens.

Οι «πράσινοι» δεν πήραν απλώς τη νίκη κάνοντας το «3 στα 3» στο ξεκίνημα της σεζόν, επέβαλλαν από τις πρώτες κατοχές τον ρυθμό τους, έκλεισε τους διαδρόμους προς το καλάθι του και έβγαλε την επίθεση της ομάδας του Όντεντ Κάτας από τις συνήθειές της και στη συνέχεια την τιμώρησε με μπάσκετ υψηλής ποιότητας. Ουσιαστικά, όπως και στα πρώτα δυο ματς με την Παρί και τη Βιλερμπάν της είπε με τον τρόπο του «Διάλεξε πώς θα πεθάνεις!».

Από την πίεση πάνω στην μπάλα; Από τις βοήθειες που έρχονταν στην άμυνα και έκαναν τους Ισραηλινούς να αισθάνονται αμηχανία; Από την επίθεση, που σε πολλές περιπτώσεις έμοιαζε να υλοποιεί το σύστημα σαν να παίζουν μαζί αρκετά χρόνια οι παίκτες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Οι παίκτες του «τριφυλλιού» ήταν πολύ καλά διαβασμένοι απέναντι σε μια Μακάμπι που τα δοκίμασε όλα, ωστόσο, η ελληνική ομάδα είχε απάντηση για κάθε πρόβλημα που θα προέκυπτε!

Αν υπήρχε ένα στοιχείο που χαρακτήρισε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο την εμφάνιση του Παναθηναϊκού AKTOR, αυτό ήταν η άμυνα. Οι «πράσινοι» έβγαλαν στο παρκέ μια αμυντική νοοτροπία που παραπέμπει στις κλασικές αρχές του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με ασφυκτική πίεση στην μπάλα, σωστές αποστάσεις, βοήθειες και καλές περιστροφές απ' όλους.

Το ζητούμενο δεν ήταν απλώς να περιοριστεί η δράση του Κίτον Γουάλας (έμεινε στους 9 πόντους), αλλά να χαλάσει ολόκληρη η λειτουργία της επίθεσής της. Και αυτό το πέτυχε υποδειγματικά. Η Μακάμπι περιορίστηκε στους 67 πόντους και είχε μόλις 6/28 τρίποντα, με ποσοστό 21,4%. Δεν μπόρεσε να βρει σταθερό ρυθμό από την περιφέρεια, ενώ τα 16 λάθη της έδωσαν στον Παναθηναϊκό AKTOR ευκαιρίες για καλάθια στο ανοικτό γήπεδο. Τα 8 κλεψίματα της ελληνικής ομάδας προήλθαν από την μεγάλη πίεση που ασκήθηκε στον αντίπαλο και έδωσαν την ώθηση και στην επίθεση.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν έπαιξε βιαστικά, κυνηγούσε όπως «ο διάβολος το λιβάνι» την έξτρα πάσα και αυτό το είδε πάρα πολλές φορές ο κόσμος που βρέθηκε στο T-Center. Είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της φιλοσοφίας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια, αλλά στην προκειμένη περίπτωση τα 17/31 δίποντα (54.8%), τα 15/39 τρίποντα (38.5%) και οι 22 ασίστ εξηγούν την απολαυστική εικόνα του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στην Μακάμπι.

Μάλιστα, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι πως η επιθετική παραγωγικότητα ήταν μοιρασμένη και προϊόν της εξαιρετικής ομαδικής λειτουργίας, δεν χρειάστηκε ένας από τους σταρ της ομάδας να τραβήξει στο σκοράρισμα, αλλά συνέβαλλαν πολλοί.

Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε ήταν ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού AKTOR με 17 πόντους και 8 ριμπάουντ, πραγματοποιώντας μια σπουδαία εμφάνιση, ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις που επανήλθε μετά τον τραυματισμό του πέτυχε 13 πόντους, ο Λευτέρης Μαντζούκας πρόσθεσε 11 πόντους, ενώ ο Σιλβέν Φρανσίσκο είχε άλλους 11 πόντους.

Οι «πράσινοι» για άλλη μια φορά δεν έπαιξαν με πλήρες ρόστερ. Ο Κέντρικ Ναν και ο Κώστας Σλούκας παραμένουν εκτός, ενώ απέναντι στη Μακάμπι δεν αγωνίστηκε ούτε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ούτε ο Μουσταφά Φαλ. Παράλληλα, εκτός έμεινε την τελευταία στιγμή και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, λόγω μυϊκού σπασμού στη μέση.

Παρά τις πολλές και σημαντικές απουσίες ο Παναθηναϊκός επέβαλλε από τα πρώτα λεπτά τον ρυθμό του, δείχνοντας μια διάθεση ξεκάθαρης επιβολής στον αντίπαλο. Και αυτό δεν χρειάστηκε να το κάνει επιστρατεύοντας τον Κέντρικ Ναν ή τον Κώστα Σλούκα, είτε κάποιον άλλον από τους παίκτες που δεν αγωνίστηκαν. Το πέτυχε με την εξαιρετική ομαδική λειτουργία που είναι αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς και της επιμονής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη λεπτομέρεια. Από τον τρόπο που θα τοποθετηθεί ένας παίκτης του στην προπόνηση σ' ένα σκριν, μέχρι τις γωνίες που θα επιλέξει για να υλοποιήσει τα pick n' roll.

Η σεζόν είναι πολύ μεγάλη στη Euroleague δεν επιτρέπει σε κανέναν να χαλαρώσει. Ωστόσο, τέτοιες εμφανίσεις δημιουργούν μια συγκεκριμένη αίσθηση, πως αυτός ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει τον αντίπαλο να αισθανθεί ότι δεν υπάρχει εύκολη επιλογή για να τον αντιμετωπίσει. Γι' αυτό και το μήνυμα στον κάθε αντίπαλο είναι ξεκάθαρο: «Διάλεξε πώς θα πεθάνεις!».

Ο Παναθηναϊκός, πάντως, έχει ήδη διαλέξει πώς θέλει να κερδίζει. Με άμυνα που προκαλεί ασφυξία, αρχές στο παιχνίδι του, πλήρη ανάπτυξη της φιλοσοφίας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και επιβολή του παιχνιδιού του στον αντίπαλο με πειστικό τρόπο. Και απέναντι στη Μακάμπι, το έκανε κατανοητό προς πάσα κατεύθυνση...

