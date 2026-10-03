Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος υποκλίθηκε στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά την 3η νίκη του Παναθηναϊκού σε ισάριθμα παιχνίδια της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός ήταν για ένα ακόμη παιχνίδι επιβλητικός και έκανε... σκόνη και θρύψαλα την Μακάμπι την οποία και διέλυσε με 90-67.

Απόλυτα ικανοποιημένος έμεινε ο ιδιοκτήτης της ομάδας ο οποίος με χαρακτηριστικές αναρτήσεις αποθέωσε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Αρχικά έγραψε για τον Σέρβο προπονητή ότι είναι ο «καλύτερος των καλύτερων, όλων των καλύτερων» (σ.σ. Goat of Goat of all Goats») ενώ στη συνέχεια χρησιμοποίησε τα σέρβικα για να πει ότι «σε ευχαριστούμε που μας θύμισες πώς είναι να είσαι αήττητος».

Αυτή ήταν η 3η νίκη των «πρασίνων» σε ισάριθμα ματς στην Euroleague με την οποία φιγουράρει η ομάδα στην κορυφή της κατάταξης.