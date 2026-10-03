Δείτε τις καλύτερες στιγμές από τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μακάμπι.

Ο Παναθηναϊκός ήταν εντυπωσιακός «T-Center» μετατρέποντας την αναμέτρηση με την Μακάμπι σε πραγματικό... πάρτι. Οι πράσινοιδεν είχαν πρόβλημα να φτάσουν στο τελικό 90-67 και το 3/3 μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Euroleague.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είδε ξανά την ομάδα του σε εξαιρετική κατάσταση και η Euroleague παρουσίασε τις καλύτερες στιγμές της εύκολης νίκης του τριφυλλιού κόντρα στους Ισραηλινούς.