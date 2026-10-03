Παναθηναϊκός - Μακάμπι: Οι καλύτερες στιγμές της πράσινης νίκης
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Δείτε τις καλύτερες στιγμές από τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μακάμπι.
Ο Παναθηναϊκός ήταν εντυπωσιακός «T-Center» μετατρέποντας την αναμέτρηση με την Μακάμπι σε πραγματικό... πάρτι. Οι πράσινοιδεν είχαν πρόβλημα να φτάσουν στο τελικό 90-67 και το 3/3 μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Euroleague.
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είδε ξανά την ομάδα του σε εξαιρετική κατάσταση και η Euroleague παρουσίασε τις καλύτερες στιγμές της εύκολης νίκης του τριφυλλιού κόντρα στους Ισραηλινούς.
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