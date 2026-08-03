Ομπράντοβιτς: «Παράδειγμα για όλους ο Χέιζ-Ντέιβις»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποθέωσε τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός έδειξε την ποιότητα του για άλλη μια φορά στο «T-Center» μετατρέποντας την αναμέτρηση με την Μακάμπι σε πραγματικό... πάρτι. Οι πράσινοι έφτασαν στο τελικό 90-67 και το 3/3 μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Euroleague.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και εκθείασε τον Χέιζ-Ντέιβις ενώ στάθηκε και στους υπόλοιπους που ειναι στα πιτς.

«Ξεκινήσαμε πολύ καλά το παιχνίδι, αρχίσαμε με πολύ επιθετικό τρόπο και κρατήσαμε αυτό το στυλ για 40 λεπτά. Σε κάποιες στιγμές χαλάσαμε γιατί ήταν ζήτημα συγκέντρωσης, αλλά κατανοώ τους παίκτες. Προετοιμάσαμε αυτό το παιχνίδι με μεγάλο σεβασμό προς τη Μακάμπι, γιατί ο προπονητής της είναι ένας άνθρωπος με πολύ σοβαρό χαρακτήρα. Σεβαστήκαμε και παρά πολύ και τους παίκτες του. Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι για εμάς”.

Για την επιστροφή του Χέιζ-Ντέιβις και αν περιμένει άλλη επιστροφή κόντρα Φενέρμπαχτσε: «Για τον Νάιτζελ θέλω να πως το εξής. Είχε κάποιο χρόνο, ήταν τραυματίας, αλλά κατά τη διάρκεια του τραυματισμού του δούλεψε πάρα πολύ σκληρά, ακόμη και με ένα χέρι. Κάθε πρωί ήταν στο γυμναστήριο πάρα πολύ σοβαρός και αποτελεί παράδειγμα για όλους. Επέστρεψε μετά από πολλές μέρες και έπαιξε ένα πολύ καλό ματς. Ξέρουμε την ποιότητα του και ελπίζουμε ότι με τον τρόπο που θα παίζει όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά.

Πριν από αυτό το παιχνίδι πάλι υπήρχαν ερωτηματικά, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το παιχνίδι της Κυριακής. Είχαμε ένα παιχνίδι και ότι κοντεύουμε μεσάνυχτα. Ως προπονητής σκέφτομαι την ξεκούραση των παικτών. Για το πότε θα πάνε σπίτι, πότε θα κοιμηθούν και επίσης το μυαλό μου είναι στην Κυριακή. Μετά θα σκεφτώ το παιχνίδι της Πέμπτης κόντρα στη Φενέρμπαχτσε. Θα δούμε τι θα γίνει και θα δούμε ποιοι παίκτες θα μπορούν να προπονηθούν. Ελπίζω φυσικά να τους δω όλους στην προπόνηση. Αλλά δεν θα πιέσω κανέναν, δεν υπάρχει κανένας λόγος για αυτό».

Για το ποστάρισμα του Ντέιβις: «Δεν έχει να κάνει μόνο με τον συγκεκριμένο παίκτη. Αλλά έχει να κάνει με την ποιότητα του κάθε παίκτη. Δηλαδή το πόσο ποιοτικός είναι ένας παίκτης για να κάνουμε το καλύτερο για την ομάδα».

Στο τέλος τόνισε: «Δεν υπάρχει κάτι εύκολο στην EuroLeague. Είτε παίζουμε εντός, είτε εκτός είναι το ίδιο για εμάς ή θα πρέπει να είναι το ίδιο για εμάς. Αυτή είναι η νοοτροπία. Σημαντικό υπάρχουν πολλά ταξίδια στην αρχή της σεζόν. Φυσικά, θα έρθει κάποια στιγμή ο καιρός που θα έχουμε 4 σερί παιχνίδια εκτός. Θα δούμε τότε πως θα αντιδράσουμε σε εκείνη τη συνθήκη, γιατί μπορεί για παράδειγμα να υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ταξίδι. Θα προετοιμάσουμε τους παίκτες και την ομάδα ανάλογα».

Για τη φιλοσοφία του στην ομάδα: «Θυμάμαι ως προπονητής ότι είχα μόλις 9 σοβαρές προπονήσεις πριν αρχίσουμε. Είχα στη διάθεσή μου 10 παίκτες. Αυτή η συνθήκη ήταν πάρα πολύ δύσκολη για τους παίκτες. Νοιαζόμαστε πραγματικά για εκείνους και είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος για τους βοηθούς μου και όλο το επιτελείο. Το πρώτο πράγμα που μας νοιάζει είναι η υγεία των παικτών. Δεν θελουμε κανένας να κουράζεται, να παθαίνει υπερβολική κόπωση και το βλέπεται αυτό στις προπονήσεις, στα παιχνίδια και θέλουμε να δουλεύουμε ως ομάδα.

Όλο αυτό γίνεται χάρη στο επιτελείο μου και τους βοηθούς μου. Οι παίκτες πράγματι ακούνε. Θέλουν να βελτιώνονται, να κατανοούν τη φιλοσοφία σε άμυνα και επίθεση. Αλλά δεν έχει να κάνει με το τι μου αρέσει σε εμένα. Εγώ τους μιλάω και εκείνοι θέλω να είναι ευτυχισμένοι και είναι ευτυχισμένοι, παίζοντας μπάσκετ και ελπίζω να συνεχίσουν έτσι. Διότι θα έχουν σίγουρα δύσκολες στιγμές, αλλά έως τώρα έχουμε μία πολύ θετική παρουσία και κρατάμε αυτό. Για αυτό μιλάω για το ματς της Κυριακής. Γιατί πρέπει να βρούμε κίνητρο και την ενέργεια για να παίξουμε το ματς. Το πιο σημαντικό στοιχείο στο μπάσκετ είναι το κίνητρο».