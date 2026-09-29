Μπασκόνια: Ενίσχυση στη ρακέτα με Μάρτσιο Σάντος

Μπασκόνια: Ενίσχυση στη ρακέτα με Μάρτσιο Σάντος

Νίκος Καρφής
Μπασκόνια: Ενίσχυση στη ρακέτα με Μάρτσιο Σάντος
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Στη Μπασκόνια συνεχίζει την καριέρα του ο Μάρτσιο Σάντος που θα δώσει λύσεις στη frontline της.

Η Μπασκόνια στο τελευταίο της ματς έκανε μεγάλη ανατροπή στην έδρα της Μπούργος και πανηγύρισε τη νίκη με 98-97, ξεκινώντας με το δεξί την πορεία της στη Liga ACB. Λίγες μέρες πριν είχε ηττηθεί από τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα της Euroleague.

Οι Βάσκοι είχαν ανάγκη από ενίσχυση στη ρακέτα και έκλεισαν την εκκρεμότητα αυτή, αφού ανακοίνωσαν την απόκτηση του Μάρτσιο Σάντος που δίνει άλλη μια λύση στο ζωγραφιστό.

Τη σεζόν που τελείωσε αγωνίστηκε με τη φανέλα της Μακάμπι Τελ Αβίβ και μέτρησε 6.9 πόντους και 1.6 ριμπάουντ στη Εuroleague. Υπέγραψε συμβόλαιο δύο ετών με την ομάδα του Γκαλμπιάτι.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     