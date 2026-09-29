Στη Μπασκόνια συνεχίζει την καριέρα του ο Μάρτσιο Σάντος που θα δώσει λύσεις στη frontline της.

Η Μπασκόνια στο τελευταίο της ματς έκανε μεγάλη ανατροπή στην έδρα της Μπούργος και πανηγύρισε τη νίκη με 98-97, ξεκινώντας με το δεξί την πορεία της στη Liga ACB. Λίγες μέρες πριν είχε ηττηθεί από τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα της Euroleague.

Οι Βάσκοι είχαν ανάγκη από ενίσχυση στη ρακέτα και έκλεισαν την εκκρεμότητα αυτή, αφού ανακοίνωσαν την απόκτηση του Μάρτσιο Σάντος που δίνει άλλη μια λύση στο ζωγραφιστό.

Τη σεζόν που τελείωσε αγωνίστηκε με τη φανέλα της Μακάμπι Τελ Αβίβ και μέτρησε 6.9 πόντους και 1.6 ριμπάουντ στη Εuroleague. Υπέγραψε συμβόλαιο δύο ετών με την ομάδα του Γκαλμπιάτι.