Μπασκόνια: Ενίσχυση στη ρακέτα με Μάρτσιο Σάντος
Η Μπασκόνια στο τελευταίο της ματς έκανε μεγάλη ανατροπή στην έδρα της Μπούργος και πανηγύρισε τη νίκη με 98-97, ξεκινώντας με το δεξί την πορεία της στη Liga ACB. Λίγες μέρες πριν είχε ηττηθεί από τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα της Euroleague.
Οι Βάσκοι είχαν ανάγκη από ενίσχυση στη ρακέτα και έκλεισαν την εκκρεμότητα αυτή, αφού ανακοίνωσαν την απόκτηση του Μάρτσιο Σάντος που δίνει άλλη μια λύση στο ζωγραφιστό.
Τη σεζόν που τελείωσε αγωνίστηκε με τη φανέλα της Μακάμπι Τελ Αβίβ και μέτρησε 6.9 πόντους και 1.6 ριμπάουντ στη Εuroleague. Υπέγραψε συμβόλαιο δύο ετών με την ομάδα του Γκαλμπιάτι.
✍️ Márcio Santos, nueva pieza para el juego interior de Kosner Baskonia— Kosner Baskonia (@Baskonia) September 29, 2026
📰https://t.co/SMCfYgBrap
Ongi etorri, Márcio! 🔵🔴 pic.twitter.com/aL8qdq3XW1
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