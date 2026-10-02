Βαθμολογία της Euroleague: Ο Παναθηναϊκός παρέμεινε στην κορυφή

Δείτε τη βαθμολογία της Euroleague μετά την εντυπωσιακή νίκη του Παναθηναϊκού επι της Μακάμπι.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε απτόητος την πορεία του στη Euroleague αφού επικράτησε με 90-67 της Μακάμπι στο T-Center. Σημαντικό διπλό της Μπάρτσα στην έδρα της Μπεσίκτας. Η Βιλερμπάν δεν εκμεταλλεύτηκε την έδρα της στη Λυών και η Βαλένθια κατάφερε να την... πληγώσει. Νίκη και για τη Φενέρ που πήγε στο 3-0 και λύγισε την αντίσταση της Ντουμπάι.

Η βαθμολογία

Παναθηναϊκός 3-0 Φενέρ 3-0 Βαλένθια 3-0 Παρτίζαν 3-0 Oλυμπιακός 2-1 Μπαρτσελόνα 2-1 Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1 Ντουμπάι 2-1 Αρμάνι Μιλάνο 1-1 Mπάγερν 1-2 Μπεσίκτας 1-2 Βιλερμπάν 1-2 Ζάλγκιρις 1-2 Βίρτους Μπολόνια 1-2 Ερυθρός Αστέρας 1-2 Αναντολού Εφές 1-2 Παρί 1-2 Μπασκόνια 0-2 Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-3 Ρεάλ Μαδρίτης 0-3

Τα αποτελέσματα

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου

Χάποελ - Ρεάλ Μαδρίτης 102-98

Ερυθρός Αστέρας - Αναντολού Εφές 77-72

Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός 96-94

96-94 Παρί - Ζάλγκιρις Κάουνας 82-78

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου

Μπεσίκτας - Μπαρτσελόνα 82-95

Φενέρμπαχτσε - Ντουμπάι 76-66

Μπάγερν - Παρτίζαν 84-86

Βιλερμπάν - Βαλένθια 92-105

Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-67

- Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-67 21:30 Μπασκόνια - Αρμάνι Μιλάνο

Η επόμενη αγωνιστική (7-8-9/10)

7/10

Παρί - Βιλερμπάν 21:45

8/10

Ντουμπάι - Ερυθρός 19:00

Μακάμπι - Αρμάνι 19:00

Μπάγερν - Βίρτους 21:00

Παναθηναϊκός - Φενέρ 21:15

Βαλένθια - Χάποελ 21:30

Ρεάλ - Παρτίζαν 21:45

9/10

Ολυμπιακός - Εφές 21:15

Μπαρτσελόνα - Ζάλγκιρις 21:30

Μπασκόνια - Μπεσίκτας 21:30