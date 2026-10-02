Βαθμολογία της Euroleague: Ο Παναθηναϊκός παρέμεινε στην κορυφή
Ο Παναθηναϊκός συνέχισε απτόητος την πορεία του στη Euroleague αφού επικράτησε με 90-67 της Μακάμπι στο T-Center. Σημαντικό διπλό της Μπάρτσα στην έδρα της Μπεσίκτας. Η Βιλερμπάν δεν εκμεταλλεύτηκε την έδρα της στη Λυών και η Βαλένθια κατάφερε να την... πληγώσει. Νίκη και για τη Φενέρ που πήγε στο 3-0 και λύγισε την αντίσταση της Ντουμπάι.
Η βαθμολογία
- Παναθηναϊκός 3-0
- Φενέρ 3-0
- Βαλένθια 3-0
- Παρτίζαν 3-0
- Oλυμπιακός 2-1
- Μπαρτσελόνα 2-1
- Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1
- Ντουμπάι 2-1
- Αρμάνι Μιλάνο 1-1
- Mπάγερν 1-2
- Μπεσίκτας 1-2
- Βιλερμπάν 1-2
- Ζάλγκιρις 1-2
- Βίρτους Μπολόνια 1-2
- Ερυθρός Αστέρας 1-2
- Αναντολού Εφές 1-2
- Παρί 1-2
- Μπασκόνια 0-2
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-3
- Ρεάλ Μαδρίτης 0-3
Τα αποτελέσματα
Πέμπτη 1 Οκτωβρίου
- Χάποελ - Ρεάλ Μαδρίτης 102-98
- Ερυθρός Αστέρας - Αναντολού Εφές 77-72
- Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός 96-94
- Παρί - Ζάλγκιρις Κάουνας 82-78
Παρασκευή 2 Οκτωβρίου
- Μπεσίκτας - Μπαρτσελόνα 82-95
- Φενέρμπαχτσε - Ντουμπάι 76-66
- Μπάγερν - Παρτίζαν 84-86
- Βιλερμπάν - Βαλένθια 92-105
- Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-67
- 21:30 Μπασκόνια - Αρμάνι Μιλάνο
Η επόμενη αγωνιστική (7-8-9/10)
7/10
Παρί - Βιλερμπάν 21:45
8/10
Ντουμπάι - Ερυθρός 19:00
Μακάμπι - Αρμάνι 19:00
Μπάγερν - Βίρτους 21:00
Παναθηναϊκός - Φενέρ 21:15
Βαλένθια - Χάποελ 21:30
Ρεάλ - Παρτίζαν 21:45
9/10
Ολυμπιακός - Εφές 21:15
Μπαρτσελόνα - Ζάλγκιρις 21:30
Μπασκόνια - Μπεσίκτας 21:30
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