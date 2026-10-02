Παπαδογιάννης στο Gazz Floor: «Ο Ολυμπιακός έχει μια τάση προς την αλαζονεία»

Παπαδογιάννης στο Gazz Floor: «Ο Ολυμπιακός έχει μια τάση προς την αλαζονεία»

Newsroom
Παπαδογιάννης στο Gazz Floor: «Ο Ολυμπιακός έχει μια τάση προς την αλαζονεία»
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Ο Νίκος Παπαδογιάννης «έψαλε» στο Gazz Floor by Novibet σχολιάζοντας την ήττα του Ολυμπιακού από την Μπολόνια και τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτή.

Ο Νίκος Παπαδογιάννης εμφανίστηκε... απροσδόκητα στο Gazz Floor by Novibet της Πέμπτης, για να σχολιάσει την εικόνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπολόνια και τους παράγοντες που στέρησαν τη νίκη στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο ίδιος επέμεινε στην κακή αμυντική λειτουργία των Ερυθρολεύκων, συμφωνόντας μάλιστα με τον Έλληνα κόουτς που ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου ότι θεωρούσαν πως θα έπαιρναν το ματς «με την απλή επίδειξη της φανέλας».

Στη συνέχεια ο Νίκος Παπαδογιάννης έκανε λόγο για μια «μπασκετική αλαζονεία» από πλευράς Ολυμπιακού.

Δείτε το απόσπασμα από το Gazz Floor by Novibet

 

     

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