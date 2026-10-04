Ολυμπιακός: Χωρίς Μοντέρο κόντρα στον Ηρακλή, μέσα ο Μιλουτίνοφ
Χωρίς τον Γιαν Μοντέρο θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο «Ιβανώφειο» για την αναμέτρηση κόντρα στον Ηρακλή (04/10, 17:30, LIVE από το Gazzetta), ενόψει της 1ης αγωνιστική της GBL.
Ο Δομινικανός γκαρντ των «ερυθρολεύκων» ταλαιπωρείται από ίωση και δεν θα είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος.
Όσον αφορά τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο Σέρβος σέντερ ξεπέρασε τον τραυματισμό του και επιστρέφει στην αποστολή του Ολυμπιακού.
Πέραν του Μοντέρο, εκτός για τη σημερινή (04/10) αναμέτρηση βρίσκονται οι Τζορτζ Πάπας, Ταϊρίκ Τζόουνς και Γιώργος Μπουρνελές.
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