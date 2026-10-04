Δείτε την ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης του Ηρακλή κόντρα στον Ολυμπιακό, για την 1η αγωνιστική της GBL.

Ο Ηρακλής υποδέχεται τον Ολυμπιακό (04/10, 17:30 LIVE από το Gazzetta), για την 1η αγωνιστική της Greek Basket League.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετά τη «διπλή» εβδομάδα και την ήττα κόντρα στη Βίρτους, θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα και να ξεκινήσουν με νίκη τις υποχρεώσεις τους στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο στις 17:30 με τηλεοπτική μετάδοση από τον ΣΚΑΪ και τον Sportfm TV1.