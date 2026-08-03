Ολυμπιακός: Η απίθανη εμφάνιση του Εντιάι κόντρα στη Βίρτους
Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να φύγει από την Ιταλία με το διπλό. Οι «ερυθρόλευκοι» γνώρισαν την ήττα με 96-94 από τη Βίρτους Μπολόνια, με τον Καρ να πετυχαίνει buzzer beater τρίποντο.
Πολυτιμότερος παίκτης για τους πρωταθλητές Ευρώπης, ήταν ο Εμπάι Εντιάι, ο οποίος ήταν... συγκλονιστικός στο τέταρτο δεκάλεπτο. Ο Σενεγαλέζος πραγματοποίησε την κορυφαία εμφάνιση της καριέρας του στη EuroLeague, καθώς σε 20 λεπτά, είχε 23 πόντους (3/3 βολές, 10/11 δίποντα), 7 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 1 λάθος.
Το απίστευτο είναι ότι από αυτούς τους 23 πόντους, τους 18 τους πέτυχε στο τέταρτο δεκάλεπτο. Δηλαδή είχε 18 πόντους από τους 24 του Ολυμπιακού στην τέταρτη περίοδο.
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