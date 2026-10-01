Σοκ με Μάικ Τζέιμς: Σωριάστηκε στο έδαφος πιάνοντας τον αχίλλειο και έφυγε με φορείο, φόβοι για το χειρότερο σενάριο!

Άτυχος στάθηκε ο Μάικ Τζέιμς στο ματς της Εφές με τον Ερυθρό Αστέρα και υπάρχουν φόβοι για ζημιά στον αχίλλειο.

Πάγωσαν όλα στο ματς της Εφές με τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Μάικ Τζέιμς στάθηκε άτυχος σε μια ανύποπτη φάση και σωριάστηκε στο έδαφος. Υπάρχουν φόβοι για ζημιά στον αχίλλειο, τον οποίο έπιανε ο Τζέιμς.

Μεταφέρθηκε εκτός γηπέδου πάνω σε φορείο και μένει να δούμε τη σοβαρότητα της κατάστασης. Την ώρα που έκανε επίθεση ο Ερυθρός Αστέρας και αστόχησε σε σουτ, ο Αμερικανός πήγε να πάρει το επιθετικό ριμπάουντ και στη συνέχεια έμεινε στο έδαφος. Όλο το γήπεδο χειροκροτούσε θέλοντας να το δώσει κουράγιο.

Ας ελπίσουμε πως δεν θα επιβεβαιωθεί το χειρότερο σενάριο. Πολύ κρίμα για έναν εκ των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία της Euroleague.