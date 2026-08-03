Η Παρί με τον Ναντίρ Ιφί να σημειώνει τους έξι τελευταίους πολύτιμους πόντους επικράτησε (82-78) της Ζάλγκιρις για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague.

Με τον Ναντίρ Ιφί να πραγματοποιεί σπουδαία εμφάνιση και να σημειώνει τους έξι τελευταίους πόντους του αγώνα η Παρί επικράτησε (82-78) της Ζάλγκιρις για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague.

Ο σπουδαίος σκόρερ της γαλλικής ομάδας από το 76-78 στο τελευταίο 3λεπτο σημείωσε τους έξι τελευταίους πόντους και οδήγησε το σύνολο του Μαξίμ Λεφέβρ στην πρώτη νίκη της φετινής σεζόν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Ο Ιφί τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ και ο Τι Τζέι Γουόρεν είχε 14 πόντους και 2 ριμπάουντ.

Από την Ζάλγκιρις ο Κάρσεν Έντουαρντς είχε 19 πόντους, ο Αζουόλας Τουμπέλις 18 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Γιόνας Βαλαντσιούνας είχε 12 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Παρί-Ζάλγκιρις: Ο αγώνας

Από τα πρώτα λεπτά το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο (10-12 στο 7'), καθώς υπήρχε αστοχία και μεγάλη νευρικότητα στις πρώτες κατοχές. Με τον Αζουόλας Τουμπέλις η Ζάλγκιρις μπόρεσε να προσπεράσει (17-19 στο 10') στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Την ίδια στιγμή ο Ναντίρ Ιφί και ο Λεοπόλντ Καβαλιέρε αποτέλεσαν το σημείο αναφοράς της Παρί. Στη δεύτερη περίοδο οι Γάλλοι βρέθηκαν στο +5 (34-29, 17.10'') και με τους Γουόρεν-Ιφί να σκοράρουν έκλεισε το ημίχρονο έχοντας ένα πολύ μικρό προβάδισμα (41-38 στο 20'). Οι παίκτες του Μαξίμ Λεφέβρ εκμεταλλεύτηκαν τις καλύτερες επιδόσεις τους στα δίποντα (13/23, 56.5% έναντι 9/20, 45% των Λιθουανών).

Τα 2/11 τρίποντα (18.2%) της Ζάλγκιρις δεν της επέτρεψαν να μπορέσει να ελέγξει το ματς, καθώς ο Γιόνας Βαλαντσιούνας έμεινε χαμηλά (είχε 6 πόντους στο πρώτο 20λεπτο) και ο Αζουόλας Τουμπέλις αποτελούσε τη μοναδική σταθερή απειλή με 11 πόντους για το καλάθι της Παρί.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι με τον Τι Τζέι Γουόρεν να συνδράμει επιθετικά μπόρεσαν να ξεφύγουν με +8 (48-40 στο 25.30''). Η Ζάλγκιρις παρότι βρήκε σκορ με τον Κάρσεν Έντουαρντς και τον Στέρλινγκ Μπράουν συνέχισε να κυνηγάει (59-51 στο 29').

Με τον Τόμας Μασιούλις να επιτίθεται με τους Έντουαρντς-Μπράουν η Ζάλγκιρις πλησίασε στους 3 πόντους (65-62 στο 33'), ενώ επέστρεψε στην πεντάδα και ο Γιόνας Βαλαντσιούνας. Η πίεση των φιλοξενούμενων στην άμυνα έβγαλε από τον ρυθμό της τη γαλλική ομάδα και με τον Κάρσεν Έντουαρντς να έχει συνδεθεί για τα καλά με το καλάθι προσπέρασαν (69-73 στο 35.20'').

Στα τελευταία λεπτά ο Ναντίρ Ιφί με πέντε σερί πόντους (τρίποντο και δίποντο) έβαλε σε θέση... οδηγού την Παρί (81-78 στο 38.40'') και με 1/2 ελεύθερες βολές στο τέλος έδωσε τη νίκη στη γαλλική ομάδα, που ήταν και η πρώτη για τη φετινή χρονιά.



ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… ο Ναντίρ Ιφί πήρε την μπάλα «όταν έκαιγε» και με προσωπικές ενέργειες οδήγησε με ασφάλεια την Παρί στη νίκη από το 76-78 στο 82-78 με έξι δικούς του πόντους.

MVP O… Αλάν Ντοκοσί έκανε τρομερή δουλειά και τελείωσε τον αγώνα με 8 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 τάπα σε 21:44 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 17 βαθμούς στο PIR.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Ναντίρ Ιφί (21 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ) και Τι Τζέι Γουόρεν (14 πόντους και 2 ριμπάουντ).

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Αζουόλας Τουμπέλις είχε 18 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 24:05 λεπτά συμμετοχής, συγκεντρώνοντας 25 βαθμούς στο PIR.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Μάριους Γκριγκόνις έμεινε στους 6 πόντους με 2/5 σουτ, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 18:18 λεπτά συμμετοχής.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Η Παρί ήταν πολύ αποτελεσματική στα δίποντα (25/41, 61%) την ίδια στιγμή που η Ζάλγκιρις είχε μόλις 21/43 (48.8%).

Τα δεκάλεπτα: 17-19, 41-38, 61-53, 82-78.