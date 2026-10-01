Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Gazz Floor, το Ελλάδα - Ολλανδία και το Βίρτους - Ολυμπιακός
Πέμπτη σήμερα, 1η ημέρα του Οκτωβρίου και το μενού των αθλητικών μεταδόσεων είναι αρκετά πλούσιο, με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον τόσο σε ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ.
Χρονικά, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στην Μπολόνια από τη Βίρτους (21:30, Novasports Prime), θέλοντας να κάνει το 3/3 στη φετινή Euroleague, καθώς προηγήθηκαν οι εκτός έδρας νίκες με Μπασκόνια (89-106) και Ζαλγκίρις Κάουνας (91-93).
Εν συνεχεία υπάρχει το σπουδαίο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία στην Τούμπα (21:45, Alpha/Novasports Start) με τη Γαλανόλευκη να προέρχεται από ισάριθμα διπλά με Σερβία (1-2) και Γερμανία (0-1) και να ψάχνει το απίθανο 3/3 στη League A του Nations League.
Από εκεί και πέρα, φυσικά το ραντεβού με τους Galacticos by Elabet είναι στις 13:30 στο YouTube του Gazzetta, ενώ το βράδυ (23:30) μετά το φινάλε του αγώνα των Πειραιωτών, η παρέα του Gazz Floor by Novibet κάνει τον απολογισμό της.
Αγωνιστικά, υπάρχει επίσης το ματς της Εθνικής μας Κ21 με τη Λετονία (18:00, ΕΡΤ2 Σπορ) για τα προκριματικά του Euro, ενώ εξίσου ενδιαφέρον είναι και το Γερμανία - Σερβία (21:45, Novasports 3) που ενδιαφέρει άμεσα το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos by Elabet (13:30, YouTube Gazzetta)
- Ελλάδα - Λετονία (18:00, ΕΡΤ2 Σπορ)
- Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης (19:00, Novasports 4)
- Ερυθρός Αστέρας - Αναντολού Εφές (21:00, Novasports 5)
- Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός (21:30, Novasports Prime)
- Ελλάδα - Ολλανδία (21:45, Alpha/Novasports Start)
- Γερμανία - Σερβία (21:45, Novasports 3)
- Δανία - Πορτογαλία (21:45, Novasports 2)
- Ουαλία - Νορβηγία (21:45, Novasports Premier League)
- Ιρλανδία - Αυστρία (21:45, Novasports Extra 1)
- Ισραήλ - Κόσοβο (21:45, Novasports 6)
- Παρί - Ζαλγκίρις Κάουνας (21:45, Novasports 4)
- Gazz Floor by Novibet (23:30, YouTube Gazzetta)
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