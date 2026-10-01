Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (1/10) αθλητικών γεγονότων.

Πέμπτη σήμερα, 1η ημέρα του Οκτωβρίου και το μενού των αθλητικών μεταδόσεων είναι αρκετά πλούσιο, με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον τόσο σε ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ.

Χρονικά, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στην Μπολόνια από τη Βίρτους (21:30, Novasports Prime), θέλοντας να κάνει το 3/3 στη φετινή Euroleague, καθώς προηγήθηκαν οι εκτός έδρας νίκες με Μπασκόνια (89-106) και Ζαλγκίρις Κάουνας (91-93).

Εν συνεχεία υπάρχει το σπουδαίο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία στην Τούμπα (21:45, Alpha/Novasports Start) με τη Γαλανόλευκη να προέρχεται από ισάριθμα διπλά με Σερβία (1-2) και Γερμανία (0-1) και να ψάχνει το απίθανο 3/3 στη League A του Nations League.

Από εκεί και πέρα, φυσικά το ραντεβού με τους Galacticos by Elabet είναι στις 13:30 στο YouTube του Gazzetta, ενώ το βράδυ (23:30) μετά το φινάλε του αγώνα των Πειραιωτών, η παρέα του Gazz Floor by Novibet κάνει τον απολογισμό της.

Αγωνιστικά, υπάρχει επίσης το ματς της Εθνικής μας Κ21 με τη Λετονία (18:00, ΕΡΤ2 Σπορ) για τα προκριματικά του Euro, ενώ εξίσου ενδιαφέρον είναι και το Γερμανία - Σερβία (21:45, Novasports 3) που ενδιαφέρει άμεσα το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας