Ντάνστον: Επέστρεψε μετά από 11 χρόνια
Τα «ερυθρόλευκα» μετά από 11 χρόνια φόρεσε ξανά ο Μπράιαντ Ντάνστον στο Paladozza της Μπολόνια κόντρα στη Βίρτους! Ο σέντερ του Ολυμπιακού πάτησε παρκέ στη δεύτερη περίοδο προκειμένου να ενισχύσει την άμυνα της ομάδας του στα μετόπισθεν.
Η προηγούμενη φορά που αγωνίστηκε με τη φανέλα των Πειραιωτών ο Μπράιαντ Ντάνστον ήταν στις 15 Μαΐου του 2015 στον ημιτελικό του Final Four της Euroleague στην ήττα (70-68) από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, όπου είχε σημειώσει 8 πόντους.
Ο Αμερικανός σέντερ για τις εγχώριες υποχρεώσεις αγωνίστηκε τελευταία φορά στον τρίτο τελικό της Basket League με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στις 14 Ιουνίου του 2015, όταν οι«ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 93-74.
Αναμφίβολα, η παρουσία του Ντάνστον προσθέτει μια ακόμη λύση στο «ζωγραφιστό» στα χέρια του Γιώργου Μπαρτζώκα σε μια απαιτητική σεζόν με πολλά παιχνίδια.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.