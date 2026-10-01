Ο Μπράιαντ Ντάνστον έβαλε ξανά την φανέλα του Ολυμπιακού μετά από 11 χρόνια στο Paladozza της Μπολόνια με τη Βίρτους.

Τα «ερυθρόλευκα» μετά από 11 χρόνια φόρεσε ξανά ο Μπράιαντ Ντάνστον στο Paladozza της Μπολόνια κόντρα στη Βίρτους! Ο σέντερ του Ολυμπιακού πάτησε παρκέ στη δεύτερη περίοδο προκειμένου να ενισχύσει την άμυνα της ομάδας του στα μετόπισθεν.

Η προηγούμενη φορά που αγωνίστηκε με τη φανέλα των Πειραιωτών ο Μπράιαντ Ντάνστον ήταν στις 15 Μαΐου του 2015 στον ημιτελικό του Final Four της Euroleague στην ήττα (70-68) από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, όπου είχε σημειώσει 8 πόντους.

Ο Αμερικανός σέντερ για τις εγχώριες υποχρεώσεις αγωνίστηκε τελευταία φορά στον τρίτο τελικό της Basket League με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στις 14 Ιουνίου του 2015, όταν οι«ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 93-74.

Αναμφίβολα, η παρουσία του Ντάνστον προσθέτει μια ακόμη λύση στο «ζωγραφιστό» στα χέρια του Γιώργου Μπαρτζώκα σε μια απαιτητική σεζόν με πολλά παιχνίδια.



