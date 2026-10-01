Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με 5/5 τρίποντα κόντρα στη Βίρτους, ενώ ο φοβερός Ντόρσεϊ είχε και εκείνος 5/5 στο ξεκίνημα

Στη Μπολόνια δοκιμάζεται ο Ολυμπιακός που κοντράρεται με τη Βίρτους για την 3η αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα του Μπαρτζώκα ξεκίνησε εξαιρετικά πίσω από τη γραμμή του τριπόντο.

Οι Πειραιώτες είχαν 5/5 τρίποντα στα πρώτα λεπτά, δημιουργώντας θέματα στους Ιταλούς. Αλλά πολύ παραπάνω πάταγο έκανε ο Ταίλερ Ντόρσεϊ που ευστόχησε στα πρώτα πέντε τρίποντα που επιχείρησε.

Ο Βεζένκοβ ξεκίνησε με 2/2, όμως ο Ντόρσεϊ ήταν αυτός που έπεσαν όλα τα φώτα πάνω του, αφού ήταν ασταμάτητος στα πρώτα δέκα λεπτά του ματς.