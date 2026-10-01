Βίρτους - Ολυμπιακός: Aπίθανος Ντόρσεϊ, ξεκίνησε με 5/5 τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο
Στη Μπολόνια δοκιμάζεται ο Ολυμπιακός που κοντράρεται με τη Βίρτους για την 3η αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα του Μπαρτζώκα ξεκίνησε εξαιρετικά πίσω από τη γραμμή του τριπόντο.
Οι Πειραιώτες είχαν 5/5 τρίποντα στα πρώτα λεπτά, δημιουργώντας θέματα στους Ιταλούς. Αλλά πολύ παραπάνω πάταγο έκανε ο Ταίλερ Ντόρσεϊ που ευστόχησε στα πρώτα πέντε τρίποντα που επιχείρησε.
Ο Βεζένκοβ ξεκίνησε με 2/2, όμως ο Ντόρσεϊ ήταν αυτός που έπεσαν όλα τα φώτα πάνω του, αφού ήταν ασταμάτητος στα πρώτα δέκα λεπτά του ματς.
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