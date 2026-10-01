Αδιόρθωτος στην άμυνα ο Ολυμπιακός: Δέχθηκε 33 πόντους στην πρώτη περίοδο από τη Βίρτους!

Ο Ολυμπιακός δεν βρήκε αντίδοτο στην επίθεση της Βίρτους και δέχθηκε 33 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο.

Ρεσιτάλ επίθεσης από Βίρτους και Ολυμπιακό στο πρώτο δεκάλεπτο. Οι Ιταλοί σταμάτησαν στους 33 πόντους και οι Πειραιώτες είχαν 30 πόντους, με τον Ντόρσεϊ να μετρά 5/5 τρίποντα.

Η ομάδα του Μπαρτζώκα ενώ έβρισκε συνεχώς λύσεις στο επιθετικό κομμάτι, είχε πολλά κενά στο αμυντικό, κάτι που επέτρεψε στον σύλλογο από τη Μπολόνια να πετύχει 33.

Ένα δεκάλεπτο που οι άμυνες πήγαν περίπατο και ο ρυθμός ήταν πολύ γρήγορος. Κανείς πάντως δεν μπόρεσε να ξεφύγει στο σκορ.