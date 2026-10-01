Αδιόρθωτος στην άμυνα ο Ολυμπιακός: Δέχθηκε 33 πόντους στην πρώτη περίοδο από τη Βίρτους!
Ρεσιτάλ επίθεσης από Βίρτους και Ολυμπιακό στο πρώτο δεκάλεπτο. Οι Ιταλοί σταμάτησαν στους 33 πόντους και οι Πειραιώτες είχαν 30 πόντους, με τον Ντόρσεϊ να μετρά 5/5 τρίποντα.
Η ομάδα του Μπαρτζώκα ενώ έβρισκε συνεχώς λύσεις στο επιθετικό κομμάτι, είχε πολλά κενά στο αμυντικό, κάτι που επέτρεψε στον σύλλογο από τη Μπολόνια να πετύχει 33.
Ένα δεκάλεπτο που οι άμυνες πήγαν περίπατο και ο ρυθμός ήταν πολύ γρήγορος. Κανείς πάντως δεν μπόρεσε να ξεφύγει στο σκορ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.