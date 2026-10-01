Ο πρώην παίκτης της Παρτίζαν, Ούρος Τρίπκοβιτς, ανέφερε τα προβλήματα της ομάδας την περασμένη σεζόν και πως ο Τζόουνς και άλλοι παίκτες, κοιτούσαν μόνο την πάρτη τους.

Η Παρτίζαν έχει ξεκινήσει ιδανικά τη νέα σεζόν στη EuroLeague, καθώς μετά τις πρώτες δύο αγωνιστικές, μετράει ισάριθμες νίκες. Ο πρώην παίκτης της σερβικής ομάδας, Ούρος Τρίπκοβιτς, μίλησε στην εφημερίδα «Danas», τόσο για το φετινό ξεκίνημα, όσο και για τα όσα έγιναν πέρσι στον σύλλογο.

Συγκεκριμένα, ο Τρίπκοβιτς, αναφέρθηκε στον νυν παίκτη του Ολυμπιακού, Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά και στους Μπράουν, Πάρκερ και Ουάσινγκτον, λέγοντας ότι κοιτούσαν μόνο την πάρτη τους.

Ο Τρίπκοβιτς είπε

«Δεν παρακολούθησα το παιχνίδι με τη Μιλάνο, όμως αυτό που είδα στην αναμέτρηση με την Παρί μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε το ομαδικό πνεύμα, οι ρόλοι που έχουν μοιραστεί με τον σωστό τρόπο, η ατσάλινη άμυνα και η μαχητικότητα που πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε παίκτη που φοράει τη μαυρόλευκη φανέλα.

Πέρυσι είχαμε τότε μια πιο δυνατή σωματικά ομάδα και πιθανότατα καλύτερους παίκτες στα χαρτιά, όμως το σύστημα δεν λειτουργούσε. Δεν έχει σημασία να διαθέτεις στην ομάδα τους 12 καλύτερους παίκτες, αλλά εκείνους που έχουν τη διάθεση να προσαρμοστούν και να ακολουθήσουν τις οδηγίες του προπονητή. Η Παρτίζαν έδειχνε άσχημη εικόνα όταν κυριαρχούσε το προσωπικό συμφέρον.

Αρκετοί παίκτες, όπως οι Τάιρικ Τζόουνς, Στέρλινγκ Μπράουν, Τζαμπάρι Πάρκερ και Ντουέιν Ουάσινγκτον, τραβούσαν ο καθένας προς τη δική του πλευρά και κοιτούσε την πάρτη του. Δημιουργήθηκαν μικρές κλίκες και η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο. Έμοιαζε σαν κάθε παίκτης να χρειάζεται τη δική του μπάλα.

Η νέα σεζόν, ωστόσο, παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα, τόσο στο παρκέ όσο και έξω από αυτό. Βλέπω ότι τώρα τα παιδιά εμψυχώνουν ο ένας τον άλλον, πέφτουν στο παρκέ για κάθε μπάλα και στηρίζουν τον συμπαίκτη τους ακόμη κι όταν εκείνος κάνει λάθος. Αυτή η νέα Παρτίζαν δεν έχει καμία σχέση με την Παρτίζαν της περσινής σεζόν».