Παναθηναϊκός - Μακάμπι: Αμφίβολος ο Τάις για την αναμέτρηση
Πρόβλημα τελευταίας στιγμής προέκυψε στο «στρατόπεδο» της Μακάμπι, με τον Ντάνιελ Τάις.
Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το «sport 5», ο Γερμανός σέντερ των Ισραηλινών αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον αστράγαλό του και είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό (02/10, 21:15 LIVE από το Gazzetta).
Μένει να φανεί αν τελικά θα καταφέρει να αγωνιστεί και σε περίπτωση που δεν μπορεί, τότε ο Όντεντ Κάτας θα στερηθεί μια πολύ σημαντική λύση στις θέσεις των σέντερ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.