Παναθηναϊκός - Μακάμπι: Αμφίβολος ο Τάις για την αναμέτρηση

Παναγιώτης Αρταβάνης
Παναθηναϊκός - Μακάμπι: Αμφίβολος ο Τάις για την αναμέτρηση
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Ο Ντάνιελ Τάις αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αστράγαλό του και είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση της Μακάμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Πρόβλημα τελευταίας στιγμής προέκυψε στο «στρατόπεδο» της Μακάμπι, με τον Ντάνιελ Τάις.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το «sport 5», ο Γερμανός σέντερ των Ισραηλινών αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον αστράγαλό του και είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό (02/10, 21:15 LIVE από το Gazzetta).

Μένει να φανεί αν τελικά θα καταφέρει να αγωνιστεί και σε περίπτωση που δεν μπορεί, τότε ο Όντεντ Κάτας θα στερηθεί μια πολύ σημαντική λύση στις θέσεις των σέντερ.

@Photo credits: x_maccabi_tlvbc
     

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