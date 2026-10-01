Γουάλας ενόψει Παναθηναϊκού: «Πρέπει να δώσουμε έμφαση στην άμυνα, δεν έχω παίξει ποτέ εναντίον τους, ανυπομονώ»

Ο Κίτον Γουάλας και ο Τι Τζέι Λιφ πραγματοποίησαν δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι.

Παναθηναϊκός και Μακάμπι θα αναμετρηθούν στο «Telekom Cneter Athens» (02/10, 21:15 LIVE από το Gazzetta), για την 3η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Κίτον Γουάλας πραγματοποίησε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στο «τριφύλλι» και τοποθετήθηκε για τα στοιχεία που πρέπει να εστιάσει η ομάδα του στην αναμέτρηση.

«Πρέπει να επικεντρωθούμε στην άμυνα. Δυσκολευτήκαμε αμυντικά στο προηγούμενο παιχνίδι. Επιθετικά, είμαστε εντάξει, πετύχαμε 93 πόντους, οπότε θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην άμυνα. Δεν παίζουμε στο Τελ Αβίβ μπροστά στο κοινό της έδρας μας, οπότε θα έρθουμε να παίξουμε με περισσότερο ενθουσιασμό. Το κοινό τους θα τους πιέσει. Δεν έχω παίξει ποτέ εναντίον τους, οπότε θα είναι μια νέα εμπειρία για μένα και ανυπομονώ γι' αυτό».

Από την πλευρά του ο Τι Τζέι Λιφ πρόσθεσε: «Θα πρέπει να μπούμε στο παιχνίδι συγκεντρωμένοι και να διατηρήσουμε υψηλή ένταση από την αρχή. Θα μπούμε έτοιμοι να παλέψουμε από το τζάμπολ».

