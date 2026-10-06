Ελάιτζα Μπράιαντ: Ξεκίνησε εξαιρετικά τη σεζόν με... φόντο το MVP της EuroLeague
Ένα από τα ονόματα που έχουν ξεχωρίσει στις πρώτες αγωνιστικές της EuroLeague είναι ο Ελάιτζα Μπράιαντ.
Ο Αμερικανός γκαρντ της Χάποελ Τελ Αβίβ έχει κάνει πολύ καλό ξεκίνημα στις πρώτες αγωνιστικές, δείχνοντας πως αναμένεται να είναι ένας από τους διεκδικητές του MVP της κανονικής περιόδου.
Τα νούμερά του είναι εντυπωσιακά, μετρώντας μ.ο 16.7 πόντους, 8.3 ριμπάουντ και 4.7 ασίστ ανά αγώνα σε τρία ματς, ενώ έχει στα χέρια του εις διπλούν το βραβείο του πολυτιμότερου της αγωνιστικής.
Ο Δημήτρης Ιτούδης δείχνει πως τον εμπιστεύεται, αφού τον χρησιμοποιεί κατά μ.ο 32:27 λεπτά συμμετοχής σε τρεις αναμετρήσεις στη EuroLeague, με τον ίδιο να το εκμεταλλεύεται πλήρως, βγάζοντάς του «ασπροπρόσωπο» μετά από κάθε εμφάνισή του.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μπράιαντ προέρχεται από ένα καλοκαίρι όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στη βουβωνική χώρα και ο ίδιος είχε ανησυχία σε τι κατάσταση θα επιστρέψει.
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