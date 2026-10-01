Η Μακάμπι Τελ Αβίβ παρόλο που έχει αυξήσει σημαντικά το μπάτζετ της σε σχέση με την περασμένη σεζόν, ψάχνει να βρει τα πατήματά της, με την εικόνα της να προβληματίζει στα πρώτα δύο παιχνίδια της EuroLeague

Τι και αν πραγματοποίησε... ηχηρές μεταγραφές το καλοκαίρι. Τι και αν αύξησε σημαντικά το μπάτζετ της σε σχέση με την περασμένη σεζόν, η Μακάμπι Τελ Αβίβ ψάχνει να βρει ακόμα τα πατήματά της.

Ο Όντεντ Κάτας σχεδίασε μια καινούργια ομάδα, ωστόσο δεν έχει πείσει τους οπαδούς της στα πρώτα δείγματά της, τη φετινή χρονιά. Έχει ξεκινήσει με δύο ήττες στη EuroLeague φέτος από Βιλερμπάν (84-74) και από Μπεσίκτας (93-109), όμως πέραν των ηττών, αυτό που προβληματίζει περισσότερο σχετικά με τη Μακάμπι είναι η εικόνα της.

Οι καινούργιοι παίκτες είναι φανερό πως δεν έχουν εγκλιματιστεί ακόμα με την υπόλοιπη ομάδα και θα χρειαστεί χρόνος, προκειμένου να δείξουν στο παρκέ τι πραγματικά μπορούν να κάνουν. Άλλωστε είναι λογικό, καθώς η ομάδα του Τελ Αβίβ, διαθέτει έξι νέους παίκτες σε σχέση με την περασμένη σεζόν.

Ο ισραηλινός σύλλογος διαθέτει αρκετούς στο ρόστερ του που φημίζονται για το επιθετικό τους ταλέντο, ωστόσο το μεγάλο θέμα έχει εντοπιστεί στην άμυνά του. Από τη Βιλερμπάν δέχτηκε 84 πόντους και από την Μπεσίκτας 109, δείγμα της κακής λειτουργίας στο πίσω μέρος του παρκέ.

Μένει να φανεί αν η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα αλλάξει προς το καλύτερο στα επόμενα παιχνίδια και θα ανταπεξέλθει των υψηλών προσδοκιών που έχει βάλει η ίδια στον εαυτό της.