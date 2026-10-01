Γιαννακόπουλος για Ομπράντοβιτς: «Έχεις τον καλύτερο σε οτιδήποτε ακουμπά το μπάσκετ...»
Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βιλερμπάν, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποθέωσε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Συγκεκριμένα ο ιδιοκτήτης των «πρασίνων» ανέβασε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για τον Σέρβο τεχνικό, τονίζοντας πως είναι ο καλύτερος σε οτιδήποτε ακουμπά το μπάσκετ.
Αναλυτικά όσα έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς:
«Με Ζοτς δεν έχεις απλά σε τακτική τον καλύτερο, δεν έχεις απλά σε διαχείριση αστέρων τον καλύτερο, δεν έχεις απλά σε μετάδοση ψυχολογίας τον καλύτερο, δεν έχεις σε οτιδήποτε ακουμπά το μπάσκετ τον καλύτερο. Έχεις αυτόν που ούτε καν φαντάζονται τα διάφορα ποντίκια να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν πρόβλημα, γιατί με δύο λέξεις σας γ@@@ει όλους!»
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