Ο Λευτέρης Μαντζούκας έχει ξεκινήσει εμφατικά τη σεζόν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στη EuroLeague, εντυπωσιάζοντας στα πρώτα δύο παιχνίδια κόντρα σε Παρί και Βιλερμπάν.

Αναμφίβολα ένα από τα πρόσωπα που έχουν βγει μπροστά για τον Παναθηναϊκό στα πρώτα δύο παιχνίδια στη EuroLeague είναι ο Λευτέρης Μαντζούκας.

Ο διεθνής φόργουορντ έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος του έχει δώσει τη φανέλα του βασικού στην αρχική πεντάδα και στα δύο παιχνίδια κόντρα σε Παρί και Βιλερμπάν. Ο Μαντζούκας έχει αποδείξει πως μπορεί να ανταποκριθεί στο υψηλότερο επίπεδο και αυτό αποτυπώνεται και στα τρομερά νούμερά του.

Δυνατό του σημείο είναι το σουτ και η ευστοχία του έξω από τη γραμμή των 6.75μ. Συγκεκριμένα στα πρώτα δύο ματς στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, μετράει μ.ο 13 πόντους με (100% στα δίποντα, 50% στα τρίποντα), 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Ο Λευτέρης Μαντζούκας αρπάζει κάθε ευκαιρία που του δίνει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και δηλώνει... βροντερό «παρών» στις αναμετρήσεις, δείχνοντας σε πόσο καλή κατάσταση βρίσκεται από τότε που επέστρεψε στον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά τα στατιστικά του Μαντζούκα κόντρα σε Παρί και Βιλερμπάν: