Παναθηναϊκός: Οι τρομερές επιδόσεις του Μαντζούκα κόντρα σε Παρί και Βιλερμπάν
Αναμφίβολα ένα από τα πρόσωπα που έχουν βγει μπροστά για τον Παναθηναϊκό στα πρώτα δύο παιχνίδια στη EuroLeague είναι ο Λευτέρης Μαντζούκας.
Ο διεθνής φόργουορντ έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος του έχει δώσει τη φανέλα του βασικού στην αρχική πεντάδα και στα δύο παιχνίδια κόντρα σε Παρί και Βιλερμπάν. Ο Μαντζούκας έχει αποδείξει πως μπορεί να ανταποκριθεί στο υψηλότερο επίπεδο και αυτό αποτυπώνεται και στα τρομερά νούμερά του.
Δυνατό του σημείο είναι το σουτ και η ευστοχία του έξω από τη γραμμή των 6.75μ. Συγκεκριμένα στα πρώτα δύο ματς στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, μετράει μ.ο 13 πόντους με (100% στα δίποντα, 50% στα τρίποντα), 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
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Ο Λευτέρης Μαντζούκας αρπάζει κάθε ευκαιρία που του δίνει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και δηλώνει... βροντερό «παρών» στις αναμετρήσεις, δείχνοντας σε πόσο καλή κατάσταση βρίσκεται από τότε που επέστρεψε στον Παναθηναϊκό.
Αναλυτικά τα στατιστικά του Μαντζούκα κόντρα σε Παρί και Βιλερμπάν:
- VS Παρί 10 πόντοι, (2/2 δίποντα, 2/5 τρίποντα), 4 ριμπάουντ,1 ασίστ.
- VS Βιλερμπάν 16 πόντοι (2/2 δίποντα, 4/7 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ.
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