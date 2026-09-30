Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν: Ρεκόρ... καριέρας από το ημίχρονο ο τρομερός Μαντζούκας
Μαντζούκας από... άλλον πλανήτη στο «Telekom Center Athens» κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα μεταξύ Παναθηναϊκού-Βιλερμπάν!
O 23χρονος φόργουορντ πρόλαβε από το πρώτο μισό του αγώνα και μέσα σε 13:26 λεπτά συμμετοχής να «σπάσει» το προσωπικό ρεκόρ καριέρας του από τις 29 Μαρτίου 2022 και την αναμέτρηση με την Μακάμπι, όταν και είχε πετύχει 11 πόντους.
Συγκεκριμένα ο Μαντζούκας είχε σημειώσει 16 πόντους στο ημίχρονο του αγώνα για την 2η αγνωιστική της Euroleague, έχοντας γεμίσει την στατιστική του με 2/2 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 0/1 βολή, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 20 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης!
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That’s quite a first half for Lefteris Mantzoukas 👀😮💨#WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment pic.twitter.com/HmnHxw2k6i— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 30, 2026
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