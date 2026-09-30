Ο Λευτέρης Μαντζούκας ήταν ασταμάτητος στο πρώτο μισό του αγώνα με την Βιλερμπάν και... πρόλαβε να σπάσει το προσωπικό ρεκόρ καριέρας του.

Μαντζούκας από... άλλον πλανήτη στο «Telekom Center Athens» κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα μεταξύ Παναθηναϊκού-Βιλερμπάν!

O 23χρονος φόργουορντ πρόλαβε από το πρώτο μισό του αγώνα και μέσα σε 13:26 λεπτά συμμετοχής να «σπάσει» το προσωπικό ρεκόρ καριέρας του από τις 29 Μαρτίου 2022 και την αναμέτρηση με την Μακάμπι, όταν και είχε πετύχει 11 πόντους.

Συγκεκριμένα ο Μαντζούκας είχε σημειώσει 16 πόντους στο ημίχρονο του αγώνα για την 2η αγνωιστική της Euroleague, έχοντας γεμίσει την στατιστική του με 2/2 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 0/1 βολή, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 20 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης!