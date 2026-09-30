Δείτε την... 11άδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την αναμέτρηση με την Βιλερμπάν στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Euroleague.

To 2/2 θα «ψάξει» ο Παναθηναϊκος AKTOR απέναντι στην Βιλερμπάν προκειμένου να διατηρήσει το αήττητο και να το... ολοκληρώσει την «διαβολοβδομάδα» κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ (02/10, 21:15).

Φυσικά υπάρχουν πολλά προβλήματα απουσιών για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς καθώς δεν υπολογίζει στους Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Κώστα Σλούκα, Μουστάφα Φαλ όπως επίσης και στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Όπερ και σημαίνει ότι υπάρχουν, έτσι και αλλιώς, 11 παίκτες διαθέσιμοι. Η μόνη διαφορά σε σχέση με το παιχνίδι για το Super Cup απέναντι στον ΠΑΟΚ το περασμένο Σάββατο, είναι η συμμετοχή του Τζέριαν Γκραντ αντί του Χουάντσο.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς υπολογίζει γι' αυτό το παιχνίδι στους Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Σιλβέν Φρανσίσκο, Δημήτρη Μωραϊτη, Μπράνκου Μπάντιο, Νίκο Ρογκαβόπουλο, Τζέριαν Γκραντ, Ματίας Λεσόρ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Ίζακ Μπόνγκα, Ντίνο Μήτογλου, Λευτέρη Μαντζούκα.