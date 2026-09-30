Παναθηναϊκός: Με 11 οι «πράσινοι» για το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν
To 2/2 θα «ψάξει» ο Παναθηναϊκος AKTOR απέναντι στην Βιλερμπάν προκειμένου να διατηρήσει το αήττητο και να το... ολοκληρώσει την «διαβολοβδομάδα» κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ (02/10, 21:15).
Φυσικά υπάρχουν πολλά προβλήματα απουσιών για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς καθώς δεν υπολογίζει στους Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Κώστα Σλούκα, Μουστάφα Φαλ όπως επίσης και στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.
Όπερ και σημαίνει ότι υπάρχουν, έτσι και αλλιώς, 11 παίκτες διαθέσιμοι. Η μόνη διαφορά σε σχέση με το παιχνίδι για το Super Cup απέναντι στον ΠΑΟΚ το περασμένο Σάββατο, είναι η συμμετοχή του Τζέριαν Γκραντ αντί του Χουάντσο.
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς υπολογίζει γι' αυτό το παιχνίδι στους Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Σιλβέν Φρανσίσκο, Δημήτρη Μωραϊτη, Μπράνκου Μπάντιο, Νίκο Ρογκαβόπουλο, Τζέριαν Γκραντ, Ματίας Λεσόρ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Ίζακ Μπόνγκα, Ντίνο Μήτογλου, Λευτέρη Μαντζούκα.
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