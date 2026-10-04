Παναθηναϊκός - Vikos Φάλcονς: Το buzzer-beater τρίποντο του Μωραΐτη
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Ο Δημήτρης Μωραΐτης ευστόχησε σε δύσκολο δουτ τριών πόνων, στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στον Βίκο.
Στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στον Βίκο, ο Δημήτρης Μωραΐτης ευστόχησε σε τρίποντο στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου.
Συγκεκριμένα ο διεθνής γκαρντ των «πρασίνων» πήρε την ευθύνη για την τελευταία κατοχή του Παναθηναϊκού και πάνω στην άμυνα του Γόντικα, ευστόχησε σε πολύ δύσκολο σουτ.
Δείτε τη φάση:
@Photo credits: eurokinissi
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