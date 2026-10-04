Ο Μπράνκου Μπάντιο δεν έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και υπάρχει λόγος.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου στην πρεμιέρα του Παναθηναϊκού κόντρα στους Vikos Φalcons ο Σενεγαλέζος γκαρντ δεν πήρε καθόλου χρόνου συμμετοχής.

Πολλοί αναρωτήθηκαν για το αν αντιμετωπίζει και εκείνος κάποιο πρόβλημα τραυματισμού με αποτέλεσμα να μείνει εκτός. Και αυτό διότι ο Ζοτς είχε χρησιμοποιήσει όλους τους εννέα υπόλοιπους που είχαν βρεθεί στην... 10άδα.

Όμως είναι καθαρά και μόνο απόφαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος τον κράτησε εκτός γιατί έχει μεγάλη επιβάρυνση από τους συνεχόμενους αγώνες και ήθελε να τον προστατεύσει.