Παναθηναϊκός: Ο λόγος που δεν έχει αγωνιστεί ο Μπάντιο
Κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου στην πρεμιέρα του Παναθηναϊκού κόντρα στους Vikos Φalcons ο Σενεγαλέζος γκαρντ δεν πήρε καθόλου χρόνου συμμετοχής.
Πολλοί αναρωτήθηκαν για το αν αντιμετωπίζει και εκείνος κάποιο πρόβλημα τραυματισμού με αποτέλεσμα να μείνει εκτός. Και αυτό διότι ο Ζοτς είχε χρησιμοποιήσει όλους τους εννέα υπόλοιπους που είχαν βρεθεί στην... 10άδα.
Όμως είναι καθαρά και μόνο απόφαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος τον κράτησε εκτός γιατί έχει μεγάλη επιβάρυνση από τους συνεχόμενους αγώνες και ήθελε να τον προστατεύσει.
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