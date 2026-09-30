Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως την Πέμπτη (01/10) αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για την αναμέτρηση κόντρα στην Αναντολού Εφές (09/10) στη SUNEL Arena.

Μέσω ανακοίνωσης η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε γνωστό τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στην Αναντολού Εφές (09/10) στη SUNEL Arena.

Συγκεκριμένα την Πέμπτη (01/10) αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για το ματς με την ομάδα του Πάμπο Λάσο.

Η αναμέτρηση κόντρα στους Τούρκους θα είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι των «ερυθρολεύκων» για τη φετινή σεζόν στη EuroLeague. Θυμίζουμε πως οι Πειραιώτες έχουν έρθει σε συμφωνία με την ΑΕΚ, προκειμένου να αγωνίζονται στο γήπεδο των Άνω Λιοσίων, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες για το νέο ΣΕΦ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

Ανακοίνωση για τα εισιτήρια του αγώνα με την Εφές

«Η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ευχαριστεί θερμά τους περίπου 6.000 κατόχους εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν 2025-26, οι οποίοι προμηθεύτηκαν το «Δικαίωμα» αγοράς εισιτηρίου διαρκείας για το νέο ΣΕΦ, εξασφαλίζοντας τη θέση τους στη νέα εποχή της ομάδας μας. Οι κάτοχοι του «Δικαιώματος» έχουν πλέον τη δυνατότητα να προμηθεύονται κατά προτεραιότητα εισιτήρια για τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας μας που θα διεξαχθούν στη Sunel Arena, μέχρι την επιστροφή μας στο νέο ΣΕΦ.

Σας ενημερώνουμε πως από την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026 θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων για την 4η αγωνιστική της Euroleague με αντίπαλο την Anadolu Efes Istanbul, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 21:15 στην Sunel Arena (Oλυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων).

Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα προς πώληση, μέσω του www.olympiacosbc.gr, μέσω του www.ticketmaster.gr, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου, στο τηλέφωνο 2111996007.

Η πώληση των εισιτηρίων θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις

Την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου από τις 12:00 έως και την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 10:00, αποκλειστική προτεραιότητα αγοράς έχουν όσοι από τους περσινούς κατόχους διαρκείας εξασφάλισαν το Δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου διαρκείας για το νέο ΣΕΦ, με τη χρήση του κωδικού που έχουν λάβει μετά την αγορά του Δικαιώματος.

Από την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και ώρα 12:00 όλα τα εναπομείναντα εισιτήρια θα τεθούν σε κυκλοφορία.

Υπενθυμίζεται ότι ακυρώσεις εισιτηρίων ή αλλαγές αυτών ΔΕΝ γίνονται.

Η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους φιλάθλους ότι, για την προστασία τους, να προμηθεύονται εισιτήρια μόνο μέσω των επίσημων καναλιών πώλησης της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Η είσοδός των φιλάθλων στο γήπεδο γίνεται ΜΟΝΟ με τη χρήση της εφαρμογής του Gov.gr Wallet.

Την εφαρμογή Gov.gr Wallet μπορεί οποιοσδήποτε να κατεβάσει από το Google Play ή το App Store εφόσον είναι εγγεγραμμένος στο ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Ε.Μ.Επ.).

Όποιος δεν έχει εγγραφεί μπορεί να το κάνει στο emep.gov.gr. Για παιδιά κάτω των 15 ετών που ΔΕΝ διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, ο κηδεμόνας εισέρχεται στο δικό του Gov.gr Wallet προσθέτοντας ΠΡΩΤΑ το δικό του κωδικό/εισιτήριο και στη ΣΥΝΕΧΕΙΑ το παιδικό. Αγοράζοντας κωδικούς εισιτηρίων, θα σας αποστέλλεται email με ένα αρχείο PDF ανά κωδικό / εισιτήριο, το οποίο περιλαμβάνει το QR CODE για σκανάρισμα ή τον κωδικό του για την εισαγωγή του στο GOV.gr Wallet.

1. Για τους αλλοδαπούς που ΔΕΝ διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet και έχουν ξένο διαβατήριο, η διαδικασία είναι η ακόλουθη: αγοράζουν κανονικά από την πλατφόρμα μας τον κωδικό / εισιτήριο και όταν θα χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή του Gov.gr Wallet επιλέγουν το πεδίο NON GREEK RESIDENT και στο βήμα της ταυτοποίησης σκανάρουν τον κωδικό / εισιτήριο και ΔΕΝ επιλέγουν το Skip, στη συνέχεια σκανάρουν με NFC το διαβατήριό τους. Σε περίπτωση που και πάλι δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ταυτοποίησης, μπορούν την ημέρα του αγώνα να πάνε στα εκδοτήρια της Sunel Arena που θα ανοίγουν 3 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΕΠΙΛΟΓΗ EVENT TICKETS στην αρχική σελίδα της Gov.gr Wallet είναι μόνο για τους αλλοδαπούς.

Σε περίπτωση που οι αλλοδαποί δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την διαδικασία ταυτοποίησης, μπορούν να το κάνουν την ημέρα του αγώνα και από τα εκδοτήρια της Sunel Arena. Τα εκδοτήρια θα ανοίγουν 3 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα.

2. Για τα σώματα ασφαλείας κατά τη διαδικασία της ταυτοποίησης ΔΕΝ πρέπει να συμπληρώσουν τον αριθμό ταυτότητας τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ) για να προχωρήσουν τη διαδικασία της ταυτοποίησης στο Gov.gr Wallet.

Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το ψηφιακό εισιτήριο καθώς και για πληροφορίες και οδηγίες αναφορικά με την λειτουργία και τη προσθήκη του ψηφιακού εισιτηρίου μπορείτε να ανατρέξετε στο https://tickets.gov.gr/

Η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΔΕΝ εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr wallet από την αγορά του και εντεύθεν. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο https://support.gov.gr/guide/.

Η ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ για τους αγώνες της Euroleague ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.

Για αγορά εισιτηρίου για τους μεμονωμένους αγώνες της ομάδας μας, οι φίλαθλοι θα πρέπει να έχουν τη «Συλλεκτική Κάρτα Φιλάθλου Ολυμπιακού ή την Κάρτα Φιλάθλου Ολυμπιακού», την οποία ο φίλαθλος θα προμηθεύεται καταβάλλοντας 20€ ή 15€ ετησίως.

Μπορείτε να προμηθευτείτε κάρτα μέλους και φιλάθλου Ολυμπιακού στο https://membersolympiacos.gr.

Επίσημη Ιστοσελίδα Ολυμπιακού Σ.Φ.Π. https://www.olympiacossfp.gr

Επικοινωνία με το Τμήμα Μελών & Φιλάθλων Ολυμπιακού: [email protected] / Τηλ.: 211 100 7060

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα με Κυριακή (10:00 - 18:00)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΕΑ

Για την παρακολούθηση των αγώνων, παρακαλούμε να συμπληρώνεται η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνοδευόμενη από βεβαίωση αναπηρίας:

Κράτηση θέσης ΑμεΑ σε συγκεκριμένο τμήμα

Κράτηση θέσης για αμαξίδιο

Για κάθε αγώνα τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Απαραίτητα στοιχεία για κάθε αίτημα θέσης ΑμεΑ

Βεβαίωση ΚΕΠΑ για κάθε άτομο με αναπηρία, με σαφή αναφορά στον τίτλο του email αν αφορά θέση αμαξιδίου ή καθιστή θέση.

Ονοματεπώνυμο και ΑΜΚΑ του ατόμου με αναπηρία, σαφώς αναγραφόμενα.

Ονοματεπώνυμο και ΑΜΚΑ συνοδού, επίσης σαφώς αναγραφόμενα.

Αιτήματα που δεν πληρούν όλα τα παραπάνω στοιχεία ή υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται δεκτά.

Απάντηση θα αποστέλλεται περίπου δύο (2) ημέρες πριν από τον αγώνα, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα, και το εισιτήριο θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά.

Εφόσον τα αιτήματα είναι πάρα πολλά λόγω χρονικού περιορισμού δεν λαμβάνετε πάντα αρνητική απάντηση κατόπιν εξάντλησης εισιτηρίων.

Οι οδηγίες για τη διαδικασία εισόδου αμαξιδίων θα αποστέλλονται μέσω email.

Η προσέλευση στο γήπεδο δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη γραπτή επιβεβαίωση.

Eπικοινωνία μόνο για διευκρινήσεις και όχι για εκδήλωση ενδιαφέροντος : 210 4527 600, [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες εδώ».