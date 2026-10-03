Ολυμπιακός: Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ ακολούθησε τον Φουρνιέ επιλέγοντας το αγαπημένο του ελληνικό φαγητό!
Ο Ολυμπιακός έχει φροντίσει να γνωρίσει ο κόσμος τα νέα αποκτήματα της ομάδας με τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ να παίρνει σειρά απαντώντας σε «καυτά» ερωτήματα της καθημερινής ζωής.
Ο γκαρντ του Γιώργου Μπάρτζωκα συστήθηκε στους φιλάθλους των «ερυθρόλευκων» και αποκάλυψε το αγαπημένο του φαγητο θυμίζοντας τον Εβάν Φουρνιέ, τον αγαπημένο του τραγουδιστή, αλλά και τον θρύλο του Ολυμπιακού που ξεχωρίζει μέχρι στιγμής.
Αναλυτικά οι επιλογές του
«Είμαι ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και κατάγομαι από τη Βόρεια Καρολίνα».
Για το μπασκετικό του είδωλο: «Ο ξάδερφός μου ο Τζόρνταν».
Ο αγαπημένος του καλλιτέχνης: «Ρίλο Ροντρίγκεζ».
Το αγαπημένο του φαγητό: «Σουβλάκια».
Το αγαπημένο του μέρος στη Ελλάδα: «Αυτή τη στιγμή η Αθήνα».
Ο θρύλος του Ολυμπιακού που ξεχωρίζει: «Θα πάω με τον Μίλαν Τόμιτς».
Το μήνυμά του στους φίλους του Ολυμπιακού: «Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Ενθουσιασμένος που θα σας γνωρίσω, που θα με γνωρίσετε λίγο και ανυπομονώ να σας δω άλλους».
Meet Codi Miller-McIntyre, one of the New Faces of Olympiacos!— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 3, 2026
Get to know him a little better 👀#OlympiacosBC #WeAreOlympiacosBC #TogetherWeFight pic.twitter.com/au1AAkm2VW
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