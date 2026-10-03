Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός 101-67: Πρεμιέρα με 100άρα και τρομερή Χριστινάκη
Με 100άρα ξεκίνησε ο Ολυμπιακός στη Womens Basket League 1, επικρατώντας του Πανσερραϊκού με 101-67.
Η Ελεάννα Χριστινάκη ήταν εξαιρετική για την ομάδα του Πειραιά... οδηγώντας τις «ερυθρόλευκες», σκοράροντας 28 πόντους.
Στον αντίποδα ξεχώρισε η Τσινέκε με 10π.
Τα δεκάλεπτα: 21-21, 50-31, 74-51, 101-67
Ολυμπιακός (Ενζόγια): Λάμπερτ 8(1), Χριστινάκη 28(3), Μάλι 10, Φάνκαμ 20, Πεντάντε 14,Κολλάτου 2, Εβόντο 11(3), Σακελλαρίου 3(1), Καρλάφτη 5(1), Μπενέκη, Μπλιθικιώτη, Τόγκα.
Πανσερραϊκός Fibran (Κεραμιδάς): Γουόκερ 32(5), Σίγκλετον 5(1), Τσινέκε 10(2), Νάτσκου 8, Ελέκο 10, Γεροστεργίου, Μπαξεβάνου 2, Κουβόρντε, Τσολακίδου.
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