Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Πανσερραϊκού με 101-67 και ξεκίνησε με το... δεξί τις υποχρεώσεις του στη Women Basket League 1.

Με 100άρα ξεκίνησε ο Ολυμπιακός στη Womens Basket League 1, επικρατώντας του Πανσερραϊκού με 101-67.

Η Ελεάννα Χριστινάκη ήταν εξαιρετική για την ομάδα του Πειραιά... οδηγώντας τις «ερυθρόλευκες», σκοράροντας 28 πόντους.

Στον αντίποδα ξεχώρισε η Τσινέκε με 10π.

Τα δεκάλεπτα: 21-21, 50-31, 74-51, 101-67

Ολυμπιακός (Ενζόγια): Λάμπερτ 8(1), Χριστινάκη 28(3), Μάλι 10, Φάνκαμ 20, Πεντάντε 14,Κολλάτου 2, Εβόντο 11(3), Σακελλαρίου 3(1), Καρλάφτη 5(1), Μπενέκη, Μπλιθικιώτη, Τόγκα.

Πανσερραϊκός Fibran (Κεραμιδάς): Γουόκερ 32(5), Σίγκλετον 5(1), Τσινέκε 10(2), Νάτσκου 8, Ελέκο 10, Γεροστεργίου, Μπαξεβάνου 2, Κουβόρντε, Τσολακίδου.