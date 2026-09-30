Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση στην Μπολόνια σήμερα (30/09), ωστόσο οι Γιώργος Μπαρτζώκας είδε πέντε παίκτες της ομάδας να μην προπονούνται ενόψει της αυριανής (01/10) αναμέτρησης με τη Βίρτους.

Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στο Κάουνας κόντρα στη Ζάλγκιρις, η αποστολή των «ερυθρολεύκων» έφτασε στην Μπολόνια ενόψει της αυριανής (01/10) αναμέτρησης με τη Βίρτους (21:30 LIVE από το Gazzetta).

Στη σημερινή (29/09) προπόνηση των «ερυθρολεύκων» ο τεχνικός των Πειραιωτών είδε πέντε από τους παίκτες του να μην προπονούνται, προκειμένου να ξεκουραστούν και να προετοιμαστούν ενόψει του αγώνα κόντρα στους Ιταλούς.

Συγκεκριμένα εκτός έμειναν οι Γιαν Μοντέρο, Εβάν Φουρνιέ, Εμπάι Εντιάι, Τάισον Γουόρντ και Ντόντα Χολ. Μάλιστα ακολούθησε μέρος της προπόνησης ο Κόρι Τζόζεφ ο οποίος αναμένεται να είναι έτοιμος ενόψει της αναμέτρησης.