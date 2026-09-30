Ο προπονητής της Βίρτους Μπολόνια Άλεξ Μουμπρού αναλύει την αναμέτρηση της Πέμπτης (1/10, 21:30) με τον Ολυμπιακό στο Paladozza για την 3η αγωνιστική της Euroleague.

Η Βίρτους Μπολόνια υποδέχεται τον Ολυμπιακό την Πέμπτη (1/10, 21:30) στο Paladozza για την 3η αγωνιστική της Euroleague και αναζητά μια νίκη, γνωρίζοντας πως είναι κάτι πολύ δύσκολο. Οι Ιταλοί μετρούν δυο ήττες από την Φενέρμπαχτσε στην πρεμιέρα με 78-68 και το βράδυ της Τρίτης (29/9) από την Αρμάνι στο Μιλάνο (87-85) με σουτ του Ντέβον Χολ.

Θέλουν ένα θετικό αποτέλεσμα, αλλά κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο, καθώς ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη στιγμή έναν πολύ καλό αγωνιστικό ρυθμό, βάθος και ποιότητα.

«Ένα ακόμη πολύ δύσκολο παιχνίδι μετά τις δύο πρώτες ήττες, εναντίον των πρωταθλητών της Euroleague. Ο Ολυμπιακός προέρχεται επίσης από ένα παιχνίδι που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα, με τη διαφορά ότι αυτός νίκησε και εμείς όχι. Είναι μια σπουδαία ομάδα και ξέρουμε ότι έχουμε ένα ακόμη δύσκολο παιχνίδι μπροστά μας, αλλά νομίζω ότι η ομάδα βελτιώνεται βήμα βήμα και γι’ αυτό θέλουμε να ανταγωνιστούμε τους αύριο, ειδικά με την υποστήριξη των οπαδών μας και την ευκαιρία να παίξουμε στην έδρα μας. Θα το πω ξανά. Θέλω όλοι να είναι εδώ για να μας παρακολουθήσουν και να μας εμψυχώσουν εναντίον του Ολυμπιακού» δήλωσε ο προπονητής της Βίρτους Μπολόνια Άλεξ Μουμπρού.

Ο Ντάνιελ Χάκετ από την μεριά του για τον αγώνα εναντίον του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι ο κάτοχος του τίτλου της Euroleague, δήλωσε: «Ο Ολυμπιακός υπερασπίζεται τον τίτλο του στην Ευρωλίγκα φέτος, οπότε θα είναι μια σπουδαία δοκιμασία για εμάς. Θα αντιμετωπίσουμε μία από τις καλύτερες ομάδες σε αυτή τη διοργάνωση, αλλά σιγά σιγά βελτιωνόμαστε μέρα με τη μέρα και θα είμαστε έτοιμοι».