Μπαρτζώκας: «Προσπαθούμε να διαχειριστούμε την κούραση των παικτών, θα είναι κανονικά αύριο ο Τζόζεφ»

Διαβάστε όλα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης με τη Βίρτους (01/10) για την 3η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας πραγματοποίησε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στη Βίρτους (01/10, 21:30 LIVE από το Gazzetta), για την 3η αγωνιστική της EuroLeague.

Μίλησε για την αναμέτρηση κόντρα στους Ιταλούς, ενώ αναφέρθηκε και στους Μοντέρο και ΜάκΙνταϊρ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

Για το παιχνίδι με τη Βίρτους και τη διαχείριση της κούρασης: «Είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική ομάδα φέτος κι αυτό προέρχεται από την πολύ καλή της άμυνα. Θεωρούμε ότι είναι πολύ καλή αμυντική ομάδα, με μεγάλη αθλητικότητα.

Επιθετικά παίζει ένα μπάσκετ όχι τόσο μεθοδικό, θα έλεγα, αλλά η άμυνά της δίνει ευκαιρίες να χτυπήσει στο transition. Πραγματικά θεωρούμε ότι, και φυσικά πάντα στην Ιταλία με τον κόσμο της, είναι ένα δύσκολο ματς. Προφανώς πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι για εμάς είναι, αν δεν κάνω λάθος, το πέμπτο ματς σε επτά μέρες. Οπότε είναι ένας παράγοντας του παιχνιδιού που πρέπει να τον λάβουμε σοβαρά υπόψη μας».

Για το αν υπάρχουν αποθέματα ενέργειας: «Θα αποδειχτεί. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Οι παίκτες που έχουν πάρει πολύ χρόνο προηγουμένως σήμερα είχαν off, θα κάνουν μόνο shootaround αύριο. Και άλλοι, απλώς διότι δεν έχουν παίξει πολύ, θα κάνουν κανονικά προπόνηση.

Προσπαθούμε να διαχειριστούμε την κούραση των παικτών, γιατί εδώ, ξέρετε, ταξιδεύουμε, φτάσαμε αργά, αλλάζουμε συνεχώς ξενοδοχεία. Είναι μια πρόκληση μπροστά μας, παντού οι έδρες είναι δύσκολες, οι ομάδες πολύ ανταγωνιστικές.

Αυτή είναι η EuroLeague. Είναι μια πολύ ωραία πρόκληση για όλους μας να ετοιμαζόμαστε για αυτά τα παιχνίδια, να έχουμε πάντα κίνητρο και να παίζουμε καλά.

Αλλά, προφανώς, όπως ξαναείπαμε, είναι σημαντικό να κερδίζουμε αυτή την εποχή, γιατί γνωρίζετε ότι οι νίκες είναι πολύ σημαντικές. Πάντα υπάρχει μικρός αριθμός, μικρή διαφορά νικών και ηττών, που τελικά δίνουν θέση στα playoffs. Και νιώθουμε ότι όλες οι ομάδες που παλεύουν για τα playoffs έχουν ικανότητα.

Ελπίζουμε ενεργειακά να είμαστε έτοιμοι και, φυσικά, να μειώσουμε τα λάθη που κάναμε χθες. Δεν είναι μόνο τα turnovers, δηλαδή τις μπάλες που δώσαμε στον αντίπαλο, αλλά και τα αμυντικά, τακτικά λάθη ή τα λάθη της συγκέντρωσης που κάναμε χθες και στα οποία έπρεπε να είμαστε καλύτεροι».

Για την κατάσταση του Κόρι Τζόζεφ: «Θα κάνει κανονικά προπονήσεις. Και χθες είχαμε στόχο να μην τον πιέσουμε στο πρώτο ματς, να παίξει δευτερευόντως, αν δεν προκύψει κάτι άλλο. Θα είναι κανονικά αύριο στην ομάδα».

Για τη λογική των αλλαγών και των πεντάδων: «Προσπαθώ κι εγώ να ανακαλύψω κάποιες πεντάδες που είναι αποτελεσματικές.

Πολλές φορές οι αποφάσεις που παίρνεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού έχουν σχέση και με το πώς αισθάνεσαι ότι θέλεις να δώσεις σε κάποιους παίκτες. Δηλαδή, κάποιοι που δεν έχουν παίξει καλά, αν δεν θέλω να τους βγάλω γρήγορα έξω, θα προτιμούσα να τους κερδίσω μέχρι στιγμής. Υπήρχαν παίκτες που δεν μπήκαν καλά στο παιχνίδι, αλλά με την εξέλιξη βοήθησαν.

Στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε να κάνουμε coaching με βάση τις συνθήκες του παιχνιδιού και όχι τόσο με το ρολόι. Γι' αυτό και ο Γουόρντ ήταν καλός και έμεινε πάρα πολύ μέχρι το τέλος. Νομίζω ότι, αν δεν κάνω λάθος, έπαιξε και τα 20 λεπτά.

Η συνθήκη ήταν να μπούμε φρέσκοι στο τέλος, αλλά και με τη δυνατή πεντάδα για το συγκεκριμένο ματς και τη συγκεκριμένη μέρα».

Για τον Μοντέρο και τον τρόπο παιχνιδιού του: «Σε κάθε περίπτωση, δεν έχω την παραμικρή αίσθηση μέσα στην προπόνηση ή στο παιχνίδι ότι υπερβάλλει σε κάτι. Δηλαδή, δεν νιώθω ότι ποτέ πηγαίνει να κάνει ένα σουτ πάνω σε δύσκολη άμυνα.

Ο τρόπος που ελίσσεται στον χώρο, που κινείται στον χώρο, του δίνει τη δυνατότητα οι περισσότερες από τις αποφάσεις που παίρνει να είναι χωρίς άμυνα επάνω του. Έχει τη δυνατότητα και με ντρίμπλα να πηγαίνει στους χώρους που θέλει. Ταυτόχρονα έχει πολύ καλό court vision, βλέπει δηλαδή τις πάσες και τους παίκτες που πρέπει.

Νιώθω ότι δεν χρειάζεται τίποτα άλλο και μπορεί να είναι τόσο επιδραστικός. Πέρυσι στη Βαλένθια δεν έπαιξε πάνω από 22-23 λεπτά σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, δεν είναι ότι χρειάζεται 35 λεπτά για να έχει νούμερα. Αυτό δείχνει και την ικανότητά του.

Νομίζω ότι μιλάω πολύ γι' αυτόν τώρα, στην αρχή της χρονιάς, και βέβαια θα έπρεπε, γιατί δεν θέλω να τον ξεχωρίσω από τους άλλους. Αλλά πραγματικά έχω την αίσθηση ότι έχει ένα τέτοιο ταλέντο, που είναι ένα ταλέντο που μπαίνει στις υπηρεσίες της ομάδας και δεν παίζει εις βάρος της ομάδας».

Για τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ: «Κοιτάξτε, δεν είναι 23 χρονών όπως είναι ο Μοντέρο, αλλά είναι ένας παίκτης που έχει χτίσει την καριέρα του με μεγάλη πρόοδο και εξέλιξη. Προφανώς οι δυνατότητές του είναι τεράστιες. Η ικανότητά του στην πάσα είναι μοναδική.

Έχει μπει σε ένα τελείως διαφορετικό στυλ παιχνιδιού από αυτό που έπαιζε στον Ερυθρό Αστέρα.

Η Μπασκόνια έπαιζε διαφορετικά από τον Ερυθρό Αστέρα. Στον Ερυθρό Αστέρα ήταν μια ομάδα που ο ΜακΙντάιρ είχε τις περισσότερες pick and roll επιθέσεις από κάθε άλλον παίκτη ως χειριστής pick and roll στην EuroLeague πέρυσι.

Προφανώς φέτος πρέπει να περιορίσει αυτό το πράγμα και αυτό δημιουργεί γενικά μια δυναμική και έναν τρόπο να υπερσκέφτεται. Και ξέρετε, όταν σκέφτεσαι τόσο πολύ, πολλές φορές αρχίζεις και διστάζεις. Νομίζω ότι είναι ζήτημα χρόνου να βρει κι αυτός τον ρόλο του στο παιχνίδι και τον ρόλο του στην ομάδα. Είναι πολύ συνεργάσιμος, είναι πολύ εργατικός, είναι καλό παιδί. Δεν βλέπω δηλαδή κανένα πρόβλημα».