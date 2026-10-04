Βίρτους Μπολόνια - Μάξιμα Ρόμα 98-89: Συνέχισε να πετάει... φωτιές ο Καρ με double double

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Βίρτους Μπολόνια - Μάξιμα Ρόμα 98-89: Συνέχισε να πετάει... φωτιές ο Καρ με double double

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Η Βίρτους Μπολόνια συνέχισε νικηφόρα την πορεία της στις εγχώριες διοργανώσεις, με τον Μάρκους Καρ να αποτελεί ξανά τον μεγάλο πρωταγωνιστή, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη με 98-89 επί της Μάξιμα Ρόμα.

Με φόρα από την επικράτηση απέναντι στον Ολυμπιακό, η Βίρτους Μπολόνια πανηγύρισε ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα, αυτή τη φορά στο ιταλικό πρωτάθλημα. Η ομάδα του Άλεξ Μουμπρού επικράτησε της Μάξιμα Ρόμα με 98-89 και έκανε το 2/2 στις εγχώριες υποχρεώσεις της.

Το πρόσωπο της βραδιάς ήταν για ακόμη μία φορά ο Μάρκους Καρ. Ο πρώην γκαρντ του Άρη συνέχισε τις εξαιρετικές εμφανίσεις του και απέναντι στη νεοσύστατη Μάξιμα Ρόμα, έχοντας 21 πόντους και 13 ασίστ και αποτελώντας τον βασικό δημιουργό της Βίρτους με αυτό το double double. Σημαντική ήταν και η παρουσία του Φρέιζερ, ο οποίος πρόσθεσε 16 πόντους, ενώ ο Κλίντμαν είχε γεμάτη στατιστική με 15 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Η Βίρτους αφήνει πλέον στην άκρη το ιταλικό πρωτάθλημα και στρέφεται στην EuroLeague, όπου την Τετάρτη (8/10, 21:00) θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Μπάγερν για την 4η αγωνιστική.

Tα δεκάλεπτα: 25-16, 37-42, 65-68, 98-89

 
Virtus Costa Bologna | Allenatore: Mumbru Alex
GiocatorePunMinFalliTiri da 2Tiri da 3Tiri LiberiRimbalziStoppatePalleASSValutazione LegaOER+/-
SFCSRT%SCRT%RT%ODTDSPR
1 - Trent Frazier1621145510001425347500000001161.50
2 - Marcus Carr2125165105001333.38988.9033001013331.126
7 - Davide Casarin01020010001000000000303-40-7
8 - Wendell Moore820341333.301333.33310014500204120.8-1
9 - Kessler Edwards52020125011333.300006600011816
11 - Tommaso BaldassoFL217401425002000012300000-40.3-24
13 - Matteo Baiocchi0000000000000000000000000
23 - Daniel Hackett515331110001110000031400003122.521
24 - Francesco Ferrari8134301001333.35771.41012000161.112
31 - Aliou DiarraFL101644347520004500000020061.2-5
34 - Bo Klintman1527326785.721333.300025700201171.313
35 - Mouhamet Rassoul Diouf816232540000044025710010151.14
Squadra0--00----------2

Maxima Roma
Allenatore: Cotelli Matteo
GiocatorePunMinFalliTiri da 2Tiri da 3Tiri LiberiRimbalziStoppatePalleASSValutazione LegaOER+/-
SFCSRT%SCRT%RT%ODTDSPR
00 - John Brown1230253742.9000061005611000232313
2 - Miro Bilan1019262633.310006802020220170.8-14
3 - Aaron Holiday62144221000020221000110010371-18
5 - Mirza Alibegovic8223200002540221000220010161.12
11 - Brynton Lemar1821343560024506610001100001171.5-20
16 - Giovanni Veronesi11182201003742.9221000110011181.111
17 - Xavier Moon1328315771.40142500004400418150.94
18 - Andrea Bresciani0000000000000000000000000
23 - Federico Bonacini0000000000000000000000000
24 - Carl Wheatle2145200000102210011200100-10.7-13
29 - Gora Camara71732365000001201340110040.913
32 - Matt Ryan210211250004000001100000-30.3-13
Squadra0--00----------134--00-4--
TOTALI89200-2929193652.8182729.6273479.41023330311418870.90
@Photo credits: eurokinissi
     

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