Η Βίρτους Μπολόνια συνέχισε νικηφόρα την πορεία της στις εγχώριες διοργανώσεις, με τον Μάρκους Καρ να αποτελεί ξανά τον μεγάλο πρωταγωνιστή, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη με 98-89 επί της Μάξιμα Ρόμα.

Με φόρα από την επικράτηση απέναντι στον Ολυμπιακό, η Βίρτους Μπολόνια πανηγύρισε ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα, αυτή τη φορά στο ιταλικό πρωτάθλημα. Η ομάδα του Άλεξ Μουμπρού επικράτησε της Μάξιμα Ρόμα με 98-89 και έκανε το 2/2 στις εγχώριες υποχρεώσεις της.

Το πρόσωπο της βραδιάς ήταν για ακόμη μία φορά ο Μάρκους Καρ. Ο πρώην γκαρντ του Άρη συνέχισε τις εξαιρετικές εμφανίσεις του και απέναντι στη νεοσύστατη Μάξιμα Ρόμα, έχοντας 21 πόντους και 13 ασίστ και αποτελώντας τον βασικό δημιουργό της Βίρτους με αυτό το double double. Σημαντική ήταν και η παρουσία του Φρέιζερ, ο οποίος πρόσθεσε 16 πόντους, ενώ ο Κλίντμαν είχε γεμάτη στατιστική με 15 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Η Βίρτους αφήνει πλέον στην άκρη το ιταλικό πρωτάθλημα και στρέφεται στην EuroLeague, όπου την Τετάρτη (8/10, 21:00) θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Μπάγερν για την 4η αγωνιστική.

Tα δεκάλεπτα: 25-16, 37-42, 65-68, 98-89

Virtus Costa Bologna | Allenatore: Mumbru Alex

Giocatore Pun Min Falli Tiri da 2 Tiri da 3 Tiri Liberi Rimbalzi Stoppate Palle ASS Valutazione Lega OER +/- SF C S R T % SC R T % R T % O D T D S P R 1 - Trent Frazier 16 21 1 4 5 5 100 0 1 4 25 3 4 75 0 0 0 0 0 0 0 1 16 1.5 0 2 - Marcus Carr 21 25 1 6 5 10 50 0 1 3 33.3 8 9 88.9 0 3 3 0 0 1 0 13 33 1.1 26 7 - Davide Casarin 0 10 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 -4 0 -7 8 - Wendell Moore 8 20 3 4 1 3 33.3 0 1 3 33.3 3 3 100 1 4 5 0 0 2 0 4 12 0.8 -1 9 - Kessler Edwards 5 20 2 0 1 2 50 1 1 3 33.3 0 0 0 0 6 6 0 0 0 1 1 8 1 6 11 - Tommaso BaldassoFL 2 17 4 0 1 4 25 0 0 2 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 -4 0.3 -24 13 - Matteo Baiocchi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 - Daniel Hackett 5 15 3 3 1 1 100 0 1 1 100 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 3 12 2.5 21 24 - Francesco Ferrari 8 13 4 3 0 1 0 0 1 3 33.3 5 7 71.4 1 0 1 2 0 0 0 1 6 1.1 12 31 - Aliou DiarraFL 10 16 4 4 3 4 75 2 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 1.2 -5 34 - Bo Klintman 15 27 3 2 6 7 85.7 2 1 3 33.3 0 0 0 2 5 7 0 0 2 0 1 17 1.3 13 35 - Mouhamet Rassoul Diouf 8 16 2 3 2 5 40 0 0 0 0 4 4 0 2 5 7 1 0 0 1 0 15 1.1 4 Squadra 0 - - 0 0 - - - - - - - - - - 2

Maxima Roma

Allenatore: Cotelli Matteo