Βίρτους Μπολόνια - Μάξιμα Ρόμα 98-89: Συνέχισε να πετάει... φωτιές ο Καρ με double double
Με φόρα από την επικράτηση απέναντι στον Ολυμπιακό, η Βίρτους Μπολόνια πανηγύρισε ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα, αυτή τη φορά στο ιταλικό πρωτάθλημα. Η ομάδα του Άλεξ Μουμπρού επικράτησε της Μάξιμα Ρόμα με 98-89 και έκανε το 2/2 στις εγχώριες υποχρεώσεις της.
Το πρόσωπο της βραδιάς ήταν για ακόμη μία φορά ο Μάρκους Καρ. Ο πρώην γκαρντ του Άρη συνέχισε τις εξαιρετικές εμφανίσεις του και απέναντι στη νεοσύστατη Μάξιμα Ρόμα, έχοντας 21 πόντους και 13 ασίστ και αποτελώντας τον βασικό δημιουργό της Βίρτους με αυτό το double double. Σημαντική ήταν και η παρουσία του Φρέιζερ, ο οποίος πρόσθεσε 16 πόντους, ενώ ο Κλίντμαν είχε γεμάτη στατιστική με 15 πόντους και 7 ριμπάουντ.
Η Βίρτους αφήνει πλέον στην άκρη το ιταλικό πρωτάθλημα και στρέφεται στην EuroLeague, όπου την Τετάρτη (8/10, 21:00) θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Μπάγερν για την 4η αγωνιστική.
Tα δεκάλεπτα: 25-16, 37-42, 65-68, 98-89
|Giocatore
|Pun
|Min
|Falli
|Tiri da 2
|Tiri da 3
|Tiri Liberi
|Rimbalzi
|Stoppate
|Palle
|ASS
|Valutazione Lega
|OER
|+/-
|SF
|C
|S
|R
|T
|%
|SC
|R
|T
|%
|R
|T
|%
|O
|D
|T
|D
|S
|P
|R
|1 - Trent Frazier
|16
|21
|1
|4
|5
|5
|100
|0
|1
|4
|25
|3
|4
|75
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|16
|1.5
|0
|2 - Marcus Carr
|21
|25
|1
|6
|5
|10
|50
|0
|1
|3
|33.3
|8
|9
|88.9
|0
|3
|3
|0
|0
|1
|0
|13
|33
|1.1
|26
|7 - Davide Casarin
|0
|10
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|3
|-4
|0
|-7
|8 - Wendell Moore
|8
|20
|3
|4
|1
|3
|33.3
|0
|1
|3
|33.3
|3
|3
|100
|1
|4
|5
|0
|0
|2
|0
|4
|12
|0.8
|-1
|9 - Kessler Edwards
|5
|20
|2
|0
|1
|2
|50
|1
|1
|3
|33.3
|0
|0
|0
|0
|6
|6
|0
|0
|0
|1
|1
|8
|1
|6
|11 - Tommaso BaldassoFL
|2
|17
|4
|0
|1
|4
|25
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|-4
|0.3
|-24
|13 - Matteo Baiocchi
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|23 - Daniel Hackett
|5
|15
|3
|3
|1
|1
|100
|0
|1
|1
|100
|0
|0
|0
|3
|1
|4
|0
|0
|0
|0
|3
|12
|2.5
|21
|24 - Francesco Ferrari
|8
|13
|4
|3
|0
|1
|0
|0
|1
|3
|33.3
|5
|7
|71.4
|1
|0
|1
|2
|0
|0
|0
|1
|6
|1.1
|12
|31 - Aliou DiarraFL
|10
|16
|4
|4
|3
|4
|75
|2
|0
|0
|0
|4
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|6
|1.2
|-5
|34 - Bo Klintman
|15
|27
|3
|2
|6
|7
|85.7
|2
|1
|3
|33.3
|0
|0
|0
|2
|5
|7
|0
|0
|2
|0
|1
|17
|1.3
|13
|35 - Mouhamet Rassoul Diouf
|8
|16
|2
|3
|2
|5
|40
|0
|0
|0
|0
|4
|4
|0
|2
|5
|7
|1
|0
|0
|1
|0
|15
|1.1
|4
|Squadra
|0
|-
|-
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Giocatore
|Pun
|Min
|Falli
|Tiri da 2
|Tiri da 3
|Tiri Liberi
|Rimbalzi
|Stoppate
|Palle
|ASS
|Valutazione Lega
|OER
|+/-
|SF
|C
|S
|R
|T
|%
|SC
|R
|T
|%
|R
|T
|%
|O
|D
|T
|D
|S
|P
|R
|00 - John Brown
|12
|30
|2
|5
|3
|7
|42.9
|0
|0
|0
|0
|6
|10
|0
|5
|6
|11
|0
|0
|0
|2
|3
|23
|1
|3
|2 - Miro Bilan
|10
|19
|2
|6
|2
|6
|33.3
|1
|0
|0
|0
|6
|8
|0
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|1
|7
|0.8
|-14
|3 - Aaron Holiday
|6
|21
|4
|4
|2
|2
|100
|0
|0
|2
|0
|2
|2
|100
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|7
|1
|-18
|5 - Mirza Alibegovic
|8
|22
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|5
|40
|2
|2
|100
|0
|2
|2
|0
|0
|1
|0
|1
|6
|1.1
|2
|11 - Brynton Lemar
|18
|21
|3
|4
|3
|5
|60
|0
|2
|4
|50
|6
|6
|100
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|17
|1.5
|-20
|16 - Giovanni Veronesi
|11
|18
|2
|2
|0
|1
|0
|0
|3
|7
|42.9
|2
|2
|100
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|1
|8
|1.1
|11
|17 - Xavier Moon
|13
|28
|3
|1
|5
|7
|71.4
|0
|1
|4
|25
|0
|0
|0
|0
|4
|4
|0
|0
|4
|1
|8
|15
|0.9
|4
|18 - Andrea Bresciani
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|23 - Federico Bonacini
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|24 - Carl Wheatle
|2
|14
|5
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|2
|100
|1
|1
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|-1
|0.7
|-13
|29 - Gora Camara
|7
|17
|3
|2
|3
|6
|50
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|3
|4
|0
|1
|1
|0
|0
|4
|0.9
|13
|32 - Matt Ryan
|2
|10
|2
|1
|1
|2
|50
|0
|0
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|-3
|0.3
|-13
|Squadra
|0
|-
|-
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|3
|4
|-
|-
|0
|0
|-
|4
|-
|-
|TOTALI
|89
|200
|-
|29
|29
|19
|36
|52.8
|1
|8
|27
|29.6
|27
|34
|79.4
|10
|23
|33
|0
|3
|11
|4
|18
|87
|0.9
|0
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