Βιλερμπάν: Πως ο Τόνι Πάρκερ απέτρεψε το φιάσκο με το budget κι έφτιαξε αξιόλογη ομάδα!

Το Gazzetta διεισδύει στα ενδότερα της αποψινής (30/09, 21.15) αντιπάλου του Παναθηναϊκού και εξηγεί πως ο ιδιοκτήτης πρόεδρος και προπονητής της ASVEL συμμάζεψε την εικόνα διάλυσης του καλοκαιριού και`έκλεψε την παράσταση στην πρεμιέρα της Euroleague.

Αληθεια, ποιος διάβασε ότι το budget της Βιλερμπάν για την νέα σεζόν, θα άγγιζε τα 59 εκατομμύρια Ευρώ και δεν ζαλίστηκε ή το πήρε στα σοβαρά; Η παραπάνω πληροφορία κυκλοφόρησε επίσημα και αρχικά δημοσιεύτηκε στο media μέχρι τελικά να αποδειχθεί ότι «κάποιο λάκκο είχε η φάβα» και τόσο ο σύλλογος όσο και βαρύ όνομα του ιδιοκτήτη της, να υποστούν ένα διόλου ευκαταφρόνητο πλήγμα.

Και αυτό γιατί στο μεσοδιάστημα, με τα χρήματα που είχε εξασφαλίσει ο Τόνι Πάρκερ (μέσω ενός fund από την Μαλαισία), είχε συμφωνήσει με τον Φρανσίσκο, τον Μπρουκς, τον Τάις και Ουάϊλερ-Μπαμπ βρισκόταν σε τροχιά δημιουργίας του πιο ποιοτικού ρόστερ στην παρουσία της ομάδας στο νέο format της Euroleague.

Το σου είναι, όμως, το όραμα της ξαφνικής μετάβασης στην προπονητική; Και επειδή ο 44χρονος “TP” είναι σκληρό καρύδι και όταν καταπιάνεται με κάτι, θέλει να το κάνει τέλεια, φρόντισε να εξασφαλίσει τέτοια εισροή κεφαλαίων στο ταμείο του, ώστε από την rookie σεζόν του στους πάγκους να φανεί η διαφορά.

Βέβαια, κάποιοι από τους υπολογισμούς του έπεσαν έξω, γιατί στον έλεγχο της αντίστοιχης γαλλικής επιτροπής επαγγελματικού αθλητισμού, η χορηγία από το μαλαισιανό fund αποδείχτηκε παράτυπη και ακυρώθηκε, ωστόσο και πάλι ο κορυφαίος Γάλλος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών (μέχρι να τον ξεπεράσει ο Γουεμπανιαμά), βρήκε την άκρη του και η ASVEL άφησε εξαιρετικές υποσχέσεις στην πρεμιέρα της σε Euroleague και γαλλικό πρωτάθλημα.

Θα μου πείτε είναι λίγα τα 24 εκατομμύρια Ευρώ, που αποτελούν τον προϋπολογισμό της για την τρέχουσα σεζόν και ειδικότερα για το γαλλικό μπάσκετ; Σε καμία περίπτωση και μάλιστα το παραπάνω νούμερο συνιστά το υψηλότερο budget στην ιστορία του αθλήματος στην χώρα (χωρίς να υπολογίζεται η Μονακό, που ανήκει στο Πριγκιπάτο)!

Πως κατάφερε, όμως, o τέσσερις φορές πρωταθλητής του ΝΒΑ και MVP των τελικών του 2007 με τους Σπερς, να παρουσιάσει ένα αξιόλογο και πολλά υποσχόμενο πρόσωπο με την ομάδα της Λιόν.

Η απάντηση βρίσκεται στις τεράστιες διασυνδέσεις και στην αποδοχή που έχει το όνομά του στον «μαγικό κόσμο» του αθλήματος. Πέραν του ότι η παρουσία του στον πάγκο της ομάδας, έπαιξε καθοριστικό ρόλο για να υπογράψει δύο καταξιωμένους NBAers στην δύση της καριέρας τους (Μιλς και Κράουντερ) αλλά δύο τους αξιόλογους point-guards (Ουάσινγκτον τζούνιορ και Γουότερς), ο Πάρκερ εγκατέστησε την κεντροανατολική Γαλλία το πιο πολυάριθμο και καταρτισμένο προπονητικό επιτελείο, που υπό τις οδηγίες του Βενσάν Κολέ, εργάζεται νυχθημερόν αναλύοντας όλες τις πιθανές και απίθανες λεπτομέρειες, πριν του παρουσιάσει το τελικό πλάνο για να κάνει κι εκείνος τις δικές του παρεμβάσεις.

Για αυτόν τον λόγο ο πρώην και επι 15 χρόνια ομοσπονδιακός τεχνικός της Γαλλίας, άφησε την θέση του συμβούλου του Κένι Άτκινσον στους Καβαλίερς ενώ στην ίδια λογική βασίστηκε η απόφαση του Μπράιαν Τζορτζ να αποχωρήσει από τους Ατλάντα Χοκς, ο Μπράιαν Τζορτζ, που θεωρούνταν ένας από τους καλύτερους προπονητές στην ανάλυση του παιχνιδιού και στην ατομική βελτίωση των παικτών.

Με αυτά και με εκείνα το staff της Βιλερμπάν αριθμεί συνολικά 12 προπονητές, ο καθένας εκ των οποίων είναι επιφορτισμένος με διαφορετικό ρόλο, ενώ η προσπάθεια της εφετινής σεζόν στηρίζεται από προηγμένη τεχνολογία ανάλυσης των όλων δεδομένων, από μία ειδική πλατφόρμα ευφυίας (iP), η οποία ενοποιεί τις ιατρικές πληροφορίες, το προπονητικό φορτίο και τα αποτελέσματα της απόδοσης σε ενιαίο συνδεδεμένο περιβάλλον.

Κι όλα αυτά, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζονται, σε καθεστώς πλήρους μυστικότητας, οι συζητήσεις με τους αδελφούς Μπας και πρώην ιδιοκτήτες των Λέικερς (έχουν χορηγήσει το εφετινό budget) για την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου της ομάδας, σε μία εποχή που η χρηματιστηριακή αξία των ομάδων της Euroleague μπορεί ανά πάσα στιγμή να εκτοξευθεί και με ενδεχόμενη εξαγορά της διοργάνωσης από το ΝΒΑ να υπερπολλαπλασιαστεί.