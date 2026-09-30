Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο «T-Center» την Βιλερμπάν για την 2η αγωνιστική της Euroleague και το Gazzetta «σκιαγραφεί» το αγωνιστικό προφίλ του Τόνι Πάρκερ βάσει των όσων έδειξε η γαλλική ομάδα στα δύο επίσημα παιχνίδια της.

Αναμφίβολα το δείγμα είναι μικρό. Και δεν μπορούν να βγουν ασφαλή συμπεράσματα. Τουλάχιστον όχι ακόμα. Ουσιαστικά η Βιλερμπάν έχει δώσει δύο δυνατά παιχνίδια από την έναρξη της σεζόν έως και σήμερα και βάσει αυτών μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα. Λίγο-πολύ θα αναλύσουμε τι έχει κάνει και τι έχει παρουσιάσει έως και την αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Το πρώτο ματς το έδωσε για την πρεμιέρα της Euroleague, όταν και επικράτησε της Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Λυών με 84-74 και το δεύτερο στην έδρα της Σολέ για την 1η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος κερδίζοντας αντίστοιχα με 85-97.

Κοινός παρονομαστής και στα δύο αυτά παιχνίδια; Οι γρήγορες «εκτελέσεις» και τα πολλά σουτ από την περιφέρεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέτρησε κατά μέσο όρο 14.5 εύστοχα σουτ έξω από τα 6.75 μέτρα ανά 32 προσπάθειες. Μεγάλο το νούμερο το οποίο και δείχνει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει (και κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχίσει να προσεγγίζει) τα παιχνίδια ο Τόνι Πάρκερ.

Ο άλλοτε σούπερ σταρ του NBA και ένας από τους καλύτερους μπασκετμπολίστες (αν όχι ο καλύτερος) που έχει αναδείξει το γαλλικό μπάσκετ αποφάσισε φέτος να καθίσει στην άκρη του πάγκου και ουσιαστικά να αποτελέσει… πρόεδρο-προπονητή. Μπορεί να μην είναι νέο το φαινόμενο αλλά σίγουρα είναι κάτι το μοναδικό και το πρωτοποριακό όσον αφορά το υψηλότερο επίπεδο της Euroleague. Ο «Τε-Πε» θέλει να βάλει την δική του σφραγίδα έχοντας ως παρακαταθήκη την εμπειρία και τα όσα του δίδαξε ο μεγάλος Γκρεγκ Πόποβιτς.

Φυσικά το μπάσκετ έχει αλλάξει και ανάλογα με τα νέα δεδομένα που επικρατούν κάνει και τις απαραίτητες προσθαφαιρέσεις στο κομμάτι της τακτικής. Παρόλα αυτά υπάρχει φιλοσοφία στο παιχνίδι του. Ένα κοινό σημείο το οποίο μπορεί να συνδέει τον Πάρκερ των Σπερς με τον Πάρκερ της Βιλερμπάν έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν δίνει πολλές πρωτοβουλίες στον σέντερ και στηρίζεται περισσότερο στο «τεσσάρι» του και στο «δυάρι» του. Μην ξεχνάμε ότι στην χρυσή εποχή των Σπερς όταν αγωνιζόταν ο Πάρκερ (σ.σ. και δεν πηγαίνουμε πιο πίσω όταν υπήρχαν ο δίδυμοι πύργοι των Ρόμπινσον-Ντάνκαν), το Σαν Αντόνιο δεν είχε σταρ σέντερ αν και από ένα σημείο και μετά ο Ντάνκαν υπηρέτησε αυτή τη θέση.

Όπου «τεσσάρι» στην φετινή Βιλερμπάν υπάρχει ο ΝΒΑer, Τζάε Κράουντερ ο οποίος αποτελεί και το «πρώτο» όνομα στην γαλλική μαρκίζα της ομάδας. Ένας παίκτης με πολλές παραστάσεις στο NBA και ο οποίος την εποχή που αγωνιζόταν στους Μαϊάμι Χιτ είχε αποτελέσει και τον «κρυπτονίτη» του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα playoffs. Αν και ο Έλληνας σούπερ σταρ είχε πάρει την ρεβάνς του (και… τι ρεβάνς) στους τελικούς του 2021 και δη όταν ο Κράουντερ έπαιζε στους Σανς.

Είναι εκείνος που θα πάρει τις περισσότερες πρωτοβουλίες και αποτελεί τον two way παίκτη στα χέρια του Πάρκερ. Εκτός από το επιθετικό κομμάτι o 36χρονος πάουερ φόργουρντ είναι αρκετά σκληρός και δυναμικός και στην άμυνα. Και δεν χρειάζεται η Euroleague για να το αποδείξει καθώς το έκανε σε όλη την καριέρα του. Πολλές παραστάσεις και έχοντας περάσει και εκείνος από την μεγάλη του Πόποβιτς σχολή, έχει φυσικά και ο πολύπειρος, Πάτι Μιλς. Αν και τον περασμένο Αύγουστο έκλεισε τα 38 του χρόνια, ο Αυστραλός παραμένει ένα δεινός σκόρερ ο οποίος αν βρεθεί στη μέρα του μπορεί να «τιμωρήσει» οποιαδήποτε άμυνα.

Αναλογικά με τον χρόνο συμμετοχής τους, οι δύο παίκτες έχουν και το μεγαλύτερο Usage με 26.7% των επιθέσεων να περνούν από τα χέρια του Τζάε Κράουντερ και το 22.6% από αυτα΄του Πάτι Μιλς. Αναμφίβολα αποτελούν τα δύο πιο σημαντικά κομμάτια της Βιλερμπάν στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί στην επίθεση της και εκείνοι στους οποίους στηρίζεται περισσότερο ο Πάρκερ.

Η πεντάδα που εμπιστεύεται ο Πάρκερ

Κάθε προπονητής μπορεί να έχει στο μυαλό του την… καλή του πεντάδα. Εκείνοι οι οποίοι μπορούν να του κάνουν τη δουλειά κάθε φορά που θα βρίσκονται ταυτόχρονα στο παρκέ. Και με το μικρό δείγμα των δύο αγώνων, ο Τόνι Πάρκερ έχει καταλήξει στους «πέντε καλούς» του οι οποίοι βρίσκονται κατά μέσο όρο 10:40 λεπτά την ίδια ώρα στο παρκέ. Αρκετά μεγάλος ο αριθμός του χρόνου.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τον 19χρονο point guard, Μαρκ-Όουεν Φόντζο Νταντά, τον Πάτι Μιλς, τον Νοτιοσουδανό Μποθ Γκατς στο «τρία», τον Τζάε Κράουντερ και τον γνώριμο Τζόελ Μπολομπόι στη θέση του σέντερ. Μια πεντάδα την οποία αν ψιλαφήσουμε περισσότερο, δίνει κατά μέσο όρο +6 πόντους στην κοινή της συνύπαρξη, έχοντας 28.5 πόντους υπέρ και 22.5 κατά με +1 ριμπάουντ (7.5-6.5) με 75% στα τρίποντα (6 εύστοχα ανά 8 προσπάθειες), 7.5 τελικές πάσες για 3.5 λάθη και επίσης 59% στα δίποντα και 71% στις βολές.

Η λογική λέει ότι και στο «Telekom Center Athens» αυτή θα είναι η πεντάδα που θα περάσει τον περισσότερο χρόνο στο «Glass Floor», με τον Πάρκερ να προσαρμόζεται ανάλογα, πάντα, και με τις απαιτήσει του αγώνα.

Η φιλοσοφία στην τακτική του Πάρκερ

Πηγαίνοντας στην πιο advanced τακτική της Βιλερμπάν και των όσων εφαρμόζει επιθετικά ο Πάρκερ, τα 14.5 εύστοχα τρίποντα που διαβάσατε προηγουμένως ανά 32 προσπάθειες είνα απόρροια της γρήγορης κυκλοφορίας που θέλει ο Γάλλος προπονητής και των σωστων αποστάσων που τηρούνται ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για καλά και ελεύθερα σουτ.

Κάτι που αποτυπώνεται και από ένα συγκεκριμένο στατιστικό. Το 22% των κατοχών της Βιλερμπάν ολοκληρώνονται σε καταστάσεις Catch and Shoot, με κύριο εκφραστή τον Τζάε Κράουντερ ο οποίος έχει πάρει τα περισσότερα σουτ έχοντας προσφέρει και τους περισσότερους πόντους (8.5 πόντοι ανά 3.5 κατοχές) και τον Πάτι Μιλς να ακολουθεί (με 3 πόντους ανά 2.5 κατοχές).

Δεύτερος πόλος «εκτέλεσης» είναι τα σουτ ύστερα από δυναμικά σκριν σε ποσοστό 12,1% των συνολικών κατοχών της Βιλερμπάν ανά αγώνα. Ο Πάτι Μιλς είναι εκείνος που έχει τον πρώτο λόγο στο να αναλαμβάνει τέτοιες καταστάσεις βγαίνοντας από τα σκριν προκειμένου να σουτάρει, κάτι που κάνουν τόσο ο Μποθ Γκατς, όσο και ο Ουγκό Μπεσόν ο οποίος έρχεται από τον πάγκο.

Άκρως αποτελεσματικά είναι τα pick n roll του χειριστή 11,4% των κατοχών, οι οποίοι και δημιουργούν για τον εαυτό τους. Κάτι που κάνουν τόσο ο Αυστραλός γκαρντ (2π., ανά 2 κατοχές) όσο (και περισσότερο ακόμα όντας πιο αποτελεσματικός) ο Μπεσόν (3.5 πόντοι ανά 1.5 κατοχή). Από εκεί και πέρα ο Πάρκερ έχει βάλει πολλά ακόμα στοιχεία στο παιχνίδι της Βιλερμπάν θέλοντας να εκμεταλλευτεί με κάθε τρόπο τα δυνατά σημεία του κάθε παίκτη της ομάδας του.

Αμυντικά βρίσκεται αρκετά πιο πίσω αν και σε αυτά τα δύο ματς (ναι, είναι πολύ μικρό το δείγμα αλλά αυτό ισχύει προς το παρόν) ο μέσος όρος των αντιπάλων (Μακάμπι και Σολέ) δεν έχει ξεπεράσει τους 79.5 πόντους.