Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί (30/9, 21:15, live Gazzetta, Novasports Prime) την Βιλερμπάν στο «T-Center» και θέλει να κάνει το 2/2.

Το 2/2 θέλει να κάνει η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς κόντρα στη Βιλερμπάν. Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται (21:15, live Gazzetta, Novasports Prime) το σύνολο του Τόνι Πάρκερ στο «T-Center» και θέλει να εκμεταλλευτεί ξανά την έδρα του.

Χωρίς τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στα ματς με Βιλερμπάν και Μακάμπι στη διαβολοβδομάδα της Euroleague.

«Δεν θα κλάψουμε για τους παίκτες που είναι εκτός, σέβομαι τον Πάρκερ», είπε μεταξύ άλλων ο Ζοτς, ενώ ο Καλαϊτζάκης τόνισε «Μας έδωσε κίνητρο η ήττα από τον ΠΑΟΚ, δύσκολο να μας κερδίσουν εδώ μέσα».

«Ως ομάδα γινόμαστε καλύτεροι και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Πιστεύω ότι στις δύο τελευταίες προπονήσεις φτάνουμε όλο και πιο κοντά σε αυτό που θέλουμε να είμαστε.», ήταν μερικά από τα λόγια του Μπράνκου Μπάντιο.

Eκτός για το τριφύλλι οι Σλούκας, Ναν, Χουάντσο, Χέις-Ντέιβις και Φαλ. Στον αντίποδα ο Ντοσού είναι off.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπεσίκτας

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Βιλερμπάν