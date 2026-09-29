Ομπράντοβιτς: «Δεν θα κλάψουμε για τους παίκτες που είναι εκτός, σέβομαι τον Πάρκερ»

O Zέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε ενόψει του ματς με Βιλερμπάν (30/09, 21:15) και στάθηκε στα στοιχεία που θα φέρουν τη νίκη στην ομάδα του, αλλά και στις απουσίες.

Ο Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με τη Βιλερμπάν (30/9, 21:15), σε ένα ματς που δεν θα έχει στη διάθεση του τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, με τον Ισπανό να χάνει και το άλλο ματς της διαβολοβδομάδας κόντρα στη Μακάμπι.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε για το ματς με τους Γάλλους και στάθηκε σε κάποια προβλήματα τραυματισμών αλλά δεν το χρησιμοποίησε ως δικαιολογία.

«Πρέπει να παίξουμε καλά. Έπαιξαν πολύ καλά με τη Μακάμπι. Έχουν αθλητικούς και έμπειρους παίκτες. Στην πρώτη αγωνιστική είχαν το καλύτερο ποσοστό στο τρίποντο. Να προσέξουμε το παιχνίδι στο transition και το isolation.

Ελπίζω ο χρόνος να βοηθήσει. Δεν είναι εύκολο με τα προβλήματα που έχουμε και το πρόγραμμα. Έτσι είναι για όλους. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί παίκτες είναι εκτός, αλλά δεν θα κλάψουμε για αυτό. Ακούμε ο ένας τον άλλον.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ θα είναι off. Δεν ξέρω ακριβώς, ίσως δέκα ημέρες

Έχουν το πρόγραμμά τους (γα τους τραυματίες), δεν τους πιέζουμε να γυρίσουν νωρίτερα. Χρειάζεται να είναι 100% έτοιμοι. Θα δούμε πότε είναι καλή περίοδος να τους βάλουμε.

Σέβομαι τον Τόνι Πάρκερ. Είναι τέσσερις φορές πρωταθλητής NBA. Ως προπονητής έχει πολύ καλή δομή σε επίθεση και άμυνα», ανέφερε.