Ο Παναγιώτης Ραμαντάνης γράφει για την πολύ μεγάλη νίκη που πήρε ο Ολυμπιακός στην έδρα της Ζάλγκιρις, τον ηγέτη Εβάν Φουρνιέ που εμφανίστηκε όταν η μπάλα «έκαιγε», τον σταθερό MVP Βεζένκοβ, αλλά και τον κομβικό Εντιάι.

Απίθανο παιχνίδι στο Κάουνας, με πολλές εναλλαγές στο σκορ, όμως ο Εβάν Φουρνιέ, εμφανίστηκε την ώρα που έπρεπε. Ο Γάλλος σούπερ σταρ έκανε... άνω κάτω τη Ζαλγκίριο Αρίνα και με δύο μεγάλα τρίποντα (και μία βολή στο φινάλε) έδωσε τη νίκη στον Ολυμπιακό με 93-91. Πραγματικά απόλαυση να βλέπει κανείς τον Φουρνιέ και όταν η κατάσταση ζορίζει, είναι εκεί για να δώσει τις απαραίτητες λύσεις.

Το ματς στη Λιθουανία, ήταν πολύ δύσκολο εξ αρχής. Η Ζάλγκιρις είναι μία πολύ ποιοτική ομάδα, που στοχεύει στα playoffs και έχει ένα καλό σύνολο. Με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να απουσιάζει, ήταν γνωστό ότι θα πρέπει να είναι άπαντες «αλέρτ» με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας. Το μαρκάρισμα πάνω στον Λιθουανό, πήγε καλά από τους Τζόουνς, Χολ και Εντιάι, με τον πρώην NBAer, να έχει 11 πόντους και 6 ριμπάουντ σε 24 λεπτά.

Το διπλό αυτό ωστόσο, ήρθε μέσω της επίθεσης. Ο Ολυμπιακός έχει δώσει έξι επίσημα παιχνίδια και σε όλα έχει σκοράρει 90+ πόντους.

Η soft άμυνα, ο σταρ Φουρνιέ και ο κομβικός Εντιάι

Ο Σάσα Βεζένκοβ, ήταν ο MVP του αγώνα με 18 πόντους (2/3 βολές, 8/10 δίποντα), 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 25 λεπτά και έδειξε ότι είναι σταθερά, πάρα πολύ σημαντικός. Ωστόσο, αν μπορούσε κάποιος να πάρει ένα βραβείο ως «το πρόσωπο του αγώνα», αυτός είναι αδιαμφισβήτητα ο Εβάν Φουρνιέ. Έχει «κρύο αίμα» και βγαίνει μπροστά, όταν όταν τον έχει ανάγκη η ομάδα.

Ενώ το παιχνίδι ήταν ντέρμπι, το πήρε πάνω του και με δύο τεράστια τρίποντα, έδωσε στον Ολυμπιακό το προβάδισμα στα τελευταία δευτερόλεπτα. Πραγματικά ευλογία να έχει η ομάδα έναν παίκτη όπως ο Γάλλος, ο οποίος μετά την κατάκτηση της περσινής EuroLeague, θέλει να οδηγήσει τους «ερυθρόλευκους» σε νέες επιτυχίες.

Είναι πάντως εντυπωσιακό, ότι σε παιχνίδι που ο Ολυμπιακός είχε 93 πόντους, ήταν πολύ άστοχος από τα 6.75μ. στη μεγαλύτερη διάρκεια (0/11 στο πρώτο ημίχρονο), ενώ οι σέντερ του σκόραραν αθροιστικά έξι πόντους. Κι όμως, αυτή η ομάδα, παίζει τρομερό μπάσκετ επιθετικά (και ακόμα δεν είναι έτοιμη στο 100%). Πραγματικά είναι απορίας άξιο το τι θα παρουσιάσει ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε λίγους μήνες.

Ένας παίκτης που σίγουρα ξεχώρισε και πρέπει να δεχθεί τα εύσημα, είναι ο Εμπάι Εντιάι. Δεν είναι οι εννιά πόντοι που πέτυχε. Είναι οι φανταστικές άμυνες που έπαιξε στο τέταρτο δεκάλεπτο. Πραγματικά «βράχος» και άμα δεν υπήρχε αυτός, δύσκολα θα είχε πάρει το διπλό στο Κάουνας ο Ολυμπιακός. Έγινε μεγάλη κουβέντα για το αν είναι ο ιδανικός για να αντικαταστήσει τον Πίτερς. Μπορεί να μην έχει την έφεση στο σκοράρισμα που είχε ο Αμερικανός, όμως η αθλητικότητά του και οι άμυνές του, μπορούν να αποτελέσουν «κλειδί».

Για τον Μοντέρο, τα λόγια είναι περιττά. Μπορεί να μην είχε μπει καλά στο παρκέ, όμως φρόντισε (ξανά) να ξεχωρίσει. Μιλάμε για ένα παιδί, το οποίο αγωνίζεται λες και παίζει στον Ολυμπιακό 2-3 χρόνια. Μοίρασε 7 ασίστ (κορυφαίος του Ολυμπιακού) και έβαλε 15 πόντους.

ΥΓ1: Ο ΜακΙντάιρ έκανε άψογο πρώτο δεκάλεπτο, με 2 πόντους και 6 ασίστ. Πολύ ευχάριστο που παιχνίδι με το παιχνίδι, δείχνει ότι προσαρμόζεται όλο και περισσότερο.

ΥΓ2: Το είχα γράψει και σε προηγούμενο blog. Όπως είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στο χρονικό σημείο που βρισκόμαστε στη σεζόν, το μόνο πράγμα που έχει σημασία, είναι να έρθει το θετικό αποτέλεσμα. Το ότι ξεκίνησε με 2/2 νίκες ο Ολυμπιακός, είναι πολύ σημαντικό.