Ολυμπιακός: Τα συγκινητικά videos των Μπαρτζώκα και Φουρνιέ για τη Μαριέττα
Η Μαριέττα διαγνώστηκε με λευχαιμία και με έκκληση της μέσω των social media αναζητά δότη μυελού των οστών για τη γενναία μάχη που δίνει. Είναι λάτρης του μπάσκετ και απασχολείται ως γραφίστρια. Μέσα από την κινητοποίησή της έχει αγγίξει πολλούς ανθρώπους και μαζί με αυτούς και την μπασκετική κοινότητα.
— 𝓒𝓮𝓵𝓮𝓼𝓽𝓲𝓮 (@Celestie_artw) September 28, 2026
Πάλι θα το ρίξουμε στο μελό εδώ μέσα Αλλα όπως εχθές μου έφυγε η γη κάτω από τα πόδια έτσι σήμερα στις 8:00 μου χαρίστηκε η ζωή Βρέθηκε μάλλον δότης ❤️ Σας ευχαριστώ όλους αδέρφια μου— 𝓒𝓮𝓵𝓮𝓼𝓽𝓲𝓮 (@Celestie_artw) September 29, 2026
Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας και ο σταρ των Πειραιωτών, Εβάν Φουρνιέ, έστειλαν το δικό τους συγκινητικό μήνυμα με σχετικά videos, τα οποία και η ίδια ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό.
Το μήνυμα του Μπαρτζώκα:
Κάθε φορά που έχω τις χειρότερες μου μέρες μια ψυχή εκεί έξω βρίσκει τρόπους να μου δίνει την μεγαλύτερη δύναμη τωρα γιατί πάλι πρέπει να κλαίμε σαν λουλούδες ; https://t.co/POAEipcXIT— 𝓒𝓮𝓵𝓮𝓼𝓽𝓲𝓮 (@Celestie_artw) October 8, 2026
Το μήνυμα του Φουρνιέ:
Thank you so much, @EvanFourmizz, for your heartfelt wishes. All the love and strength you radiate reached me at just the right moment, in the middle of another tough day.The people in the basketball community have been keeping me grounded, lifting me up when things get difficult https://t.co/pakNVpm0nD— 𝓒𝓮𝓵𝓮𝓼𝓽𝓲𝓮 (@Celestie_artw) October 8, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.