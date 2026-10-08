Ολυμπιακός: Τα συγκινητικά videos των Μπαρτζώκα και Φουρνιέ για τη Μαριέττα

Ολυμπιακός: Τα συγκινητικά videos των Μπαρτζώκα και Φουρνιέ για τη Μαριέττα

Γιώργος Σακελλάρης
Ολυμπιακός: Τα συγκινητικά videos των Μπαρτζώκα και Φουρνιέ για τη Μαριέττα
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Οι Γιώργος Μπαρτζώκας και Εβάν Φουρνιέ έστειλαν το δικό τους συγκινητικό μήνυμα στη Μαριέττα, η οποία διαγνώστηκε με λευχαιμία και δίνει γενναία μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Η Μαριέττα διαγνώστηκε με λευχαιμία και με έκκληση της μέσω των social media αναζητά δότη μυελού των οστών για τη γενναία μάχη που δίνει. Είναι λάτρης του μπάσκετ και απασχολείται ως γραφίστρια. Μέσα από την κινητοποίησή της έχει αγγίξει πολλούς ανθρώπους και μαζί με αυτούς και την μπασκετική κοινότητα.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας και ο σταρ των Πειραιωτών, Εβάν Φουρνιέ, έστειλαν το δικό τους συγκινητικό μήνυμα με σχετικά videos, τα οποία και η ίδια ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό.

 

Το μήνυμα του Μπαρτζώκα:

Το μήνυμα του Φουρνιέ:

     

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