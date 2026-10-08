Οι Γιώργος Μπαρτζώκας και Εβάν Φουρνιέ έστειλαν το δικό τους συγκινητικό μήνυμα στη Μαριέττα, η οποία διαγνώστηκε με λευχαιμία και δίνει γενναία μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Η Μαριέττα διαγνώστηκε με λευχαιμία και με έκκληση της μέσω των social media αναζητά δότη μυελού των οστών για τη γενναία μάχη που δίνει. Είναι λάτρης του μπάσκετ και απασχολείται ως γραφίστρια. Μέσα από την κινητοποίησή της έχει αγγίξει πολλούς ανθρώπους και μαζί με αυτούς και την μπασκετική κοινότητα.

Πάλι θα το ρίξουμε στο μελό εδώ μέσα Αλλα όπως εχθές μου έφυγε η γη κάτω από τα πόδια έτσι σήμερα στις 8:00 μου χαρίστηκε η ζωή Βρέθηκε μάλλον δότης ❤️ Σας ευχαριστώ όλους αδέρφια μου — 𝓒𝓮𝓵𝓮𝓼𝓽𝓲𝓮 (@Celestie_artw) September 29, 2026

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας και ο σταρ των Πειραιωτών, Εβάν Φουρνιέ, έστειλαν το δικό τους συγκινητικό μήνυμα με σχετικά videos, τα οποία και η ίδια ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό.

Το μήνυμα του Μπαρτζώκα:

Κάθε φορά που έχω τις χειρότερες μου μέρες μια ψυχή εκεί έξω βρίσκει τρόπους να μου δίνει την μεγαλύτερη δύναμη τωρα γιατί πάλι πρέπει να κλαίμε σαν λουλούδες ; https://t.co/POAEipcXIT October 8, 2026

Το μήνυμα του Φουρνιέ: