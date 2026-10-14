Σάριτς στο Gazzetta: «Μπορεί να σκοράρει 20-25 πόντους ανά αγώνα στο NBA ο Χεζόνια»

Ο Ντάριο Σάριτς μίλησε στην κάμερα του Gazzetta και τον Παναγιώτη Ραμαντάνη, για τις διαφορές στο NBA και τη EuroLeague, τις συζητήσεις που γίνονται για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τον πρώην συμπαίκτη του, Κόρι Τζόσεφ, αλλά και τον Μάριο Χεζόνια που μπορεί να ξεχωρίσει στο ΝΒA με τους Καβαλίερς.

Η Αναντολου Εφές, έχει προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές στο ρόστερ της, έχοντας ακόμα στον πάγκο της, τον πολύπειρο Πάμπλο Λάσο. Μία από τις πιο δυνατές μεταγραφές του καλοκαιριού, ήταν ο Μάικ Τζέιμς, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και θα μείνει εκτός για πολλούς μήνες.

Ο Κάμερον Πέιν ήταν ο αντικαταστάτης του, ενώ ένα από τα μεγάλα ονόματα της Αναντολού, είναι ο Ντάριο Σάριτς. Μετά από δέκα χρόνια παρουσίας στο NBA, ο Κροάτης φόργουορντ, επέστρεψε στη EuroLeague και την Εφές, με στόχο να βοηθήσει την τουρκική ομάδα να φτάσει σε μεγάλες επιτυχίες.

Ο Σάριτς μίλησε στην κάμερα του Gazzetta, για τις διαφορές EuroLeague - NBA, τη σχέση του με τον Κόρι Τζόσεφ, αλλά και για τον Μάριο Χεζόνια που επέστρεψε στο NBA.

Όσα είπε ο Σάριτς στο Gazzetta

Για τις διαφορές EuroLeague - NBA: «Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές, ξέρεις. Πριν από δέκα χρόνια, όταν έπαιζα στην EuroLeague, το μπάσκετ ήταν περισσότερο προσανατολισμένο στις θέσεις. Ήταν ένα παιχνίδι όπου οι δύο ομάδες έπαιζαν με πιο συγκεκριμένους ρόλους και οι επιθέσεις διαρκούσαν περισσότερο.

Σήμερα, το παιχνίδι μοιάζει περισσότερο με το NBA, με πολλές γρήγορες επιθέσεις και πολλούς πόντους στον αιφνιδιασμό. Συνήθως, οι παίκτες που αγωνίζονται στις θέσεις «1» και «2» είναι combo guards, δηλαδή γκαρντ που μπορούν να παίξουν και στις δύο θέσεις.

Παλαιότερα, υπήρχαν περισσότεροι καθαρόαιμοι πλέι μέικερ, οι οποίοι οργάνωναν πραγματικά το παιχνίδι και καθοδηγούσαν τις κινήσεις όλων των συμπαικτών τους. Τώρα, βλέπουμε περισσότερο γκαρντ που συνδυάζουν την οργάνωση με την εκτελεστική ικανότητα και μπορούν να σκοράρουν. Επομένως, το παιχνίδι είναι λίγο διαφορετικό και μοιάζει περισσότερο με το NBA».

Για το αν υπάρχει ακόμα μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις δύο λίγκες: «Φυσικά. Εννοείται ότι οι καλύτεροι παίκτες στον κόσμο αγωνίζονται στο NBA. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις παικτών που μπορεί να έρθουν από το NBA στην Ευρώπη και να δυσκολευτούν να προσαρμοστούν, όπως υπάρχουν και παίκτες που διακρίνονται στην Ευρώπη και μπορούν να πάνε στο NBA, να πετύχουν και να κάνουν σπουδαία καριέρα.

Το στιλ παιχνιδιού είναι λίγο διαφορετικό. Στο NBA οι παίκτες είναι πιο αθλητικοί και πιο γρήγοροι. Το ευρωπαϊκό μπάσκετ, από την άλλη, εξακολουθεί να διατηρεί αυτή την ιδιαίτερη φιλοσοφία του, με έμφαση στην κατοχή, στις πιο οργανωμένες επιθέσεις, στην ομαδικότητα και στην προσπάθεια να βρεθεί ο παίκτης που βρίσκεται στην καλύτερη θέση για να εκτελέσει.

Προφανώς, σε κάθε ομάδα υπάρχουν ένας, δύο ή τρεις παίκτες που αποτελούν τις μεγαλύτερες απειλές. Οι περισσότερες επιθέσεις σχεδιάζονται έτσι ώστε να τους δίνεται η δυνατότητα να σκοράρουν, να οργανώσουν το παιχνίδι και να δημιουργήσουν ευκαιρίες για τους συμπαίκτες τους.

Στην Ευρώπη, αντίθετα, το παιχνίδι βασίζεται περισσότερο στην ομαδική λειτουργία και στην ικανότητα των παικτών να διαβάζουν τις καταστάσεις που προκύπτουν στο γήπεδο.

Επομένως, το μπάσκετ στην Ευρώπη και στο NBA μοιάζει σε ορισμένα σημεία, αλλά διαφέρει σε άλλα. Σε κάθε περίπτωση, παραμένει μπάσκετ. Νομίζω ότι μερικές φορές ο κόσμος δίνει υπερβολικά μεγάλη σημασία στις λεπτομέρειες που διαφοροποιούν τις δύο λίγκες. Στο τέλος της ημέρας, όμως, μιλάμε για το ίδιο άθλημα και το NBA είναι, αναμφίβολα, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο».

Για τον πρώην του συμπαίκτη, Κόρι Τζόσεφ: «Ναι, είχα παίξει μαζί του στο Γκόλντεν Στέιτ. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Ήμασταν συμπαίκτες στους Γουόριορς και θα είναι ωραίο να τον αντιμετωπίσω.

Μιλήσαμε λίγο μέσα στο καλοκαίρι για το τι θα κάναμε στη συνέχεια. Τον ρώτησα αν θα έμενε ακόμη έναν χρόνο στην Ευρώπη και μου είπε ότι ναι, συζητούσε με τον Ολυμπιακό. Εγώ, βέβαια, του είπα ότι η κατάσταση ήταν καλή. Με ρώτησε τι συνέβαινε με εμένα και του απάντησα ότι ήμουν κοντά στο να υπογράψω συμβόλαιο με την Εφές. Έτσι, μιλήσαμε λίγο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Είναι εξαιρετικός άνθρωπος, σπουδαίος συμπαίκτης και πολύ καλός παίκτης. Νομίζω ότι είναι ένας γκαρντ που ξεχωρίζει από τους περισσότερους άλλους πλέι μέικερ στην Ευρώπη. Μπορεί να ξεκινήσει βασικός, να μοιράσει σωστά την μπάλα και να πάρει καλές, έξυπνες αποφάσεις».

Για την πρόταση του NBA στη EuroLeague και το συνέδριο που έγινε: «Είναι δύσκολο να απαντήσω. Προφανώς, αυτό είναι μόλις το τρίτο ή το τέταρτο παιχνίδι μου εδώ, έπειτα από δέκα χρόνια απουσίας, οπότε μου είναι πραγματικά δύσκολο να έχω ολοκληρωμένη άποψη. Το ζήτημα έχει να κάνει με το πώς αισθάνονται οι φίλαθλοι. Στο τέλος της ημέρας, αυτοί είναι που έρχονται στο γήπεδο. Η ατμόσφαιρα εδώ είναι διαφορετική από εκείνη που συναντά κανείς στους αγώνες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δεν γνωρίζω, λοιπόν, τι ακριβώς θα συμβεί. Προφανώς, από τη μία πλευρά το μπάσκετ είναι επιχείρηση και από την άλλη είναι κάτι σαν σύγχρονη μονομαχία μονομάχων, αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Πρέπει, επομένως, να βρεις έναν τρόπο να έχεις έσοδα, αλλά ταυτόχρονα να παραμείνεις πιστός στην αυθεντική ταυτότητα του αθλήματος και σε αυτό που θέλουν οι φίλαθλοι. Δεν θέλεις να φτάσεις στο σημείο να δυσαρεστήσεις τον κόσμο ή να αρχίσουν οι φίλαθλοι να μποϊκοτάρουν τους αγώνες και να συμβαίνουν τέτοια πράγματα.

Δεν γνωρίζω τι συζητήθηκε στη συνάντηση και δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με το συγκεκριμένο θέμα. Ελπίζω, πάντως, να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, ώστε να δίνεται η ευκαιρία στους Ευρωπαίους παίκτες να αναδεικνύονται στο υψηλότερο επίπεδο της EuroLeague και, στη συνέχεια, ενδεχομένως να κάνουν το βήμα προς το NBA. Δεν μπορώ, λοιπόν, να δώσω μια ξεκάθαρη απάντηση. Είναι δύσκολο για μένα να τοποθετηθώ με βεβαιότητα».

Για τον Χεζόνια που επέστρεψε στο NBA: «Νομίζω ότι ο Μάριο έχει σίγουρα το ταλέντο για να αγωνίζεται πολλά λεπτά στο NBA. Συνήθως, όμως, εκεί τα πράγματα εξαρτώνται από το σύστημα της ομάδας, από το πώς σε βλέπει ο προπονητής και από το κατά πόσο μπορείς να προσαρμοστείς σε έναν συγκεκριμένο ρόλο δίπλα στους σταρ της ομάδας.

Ο Μάριο διαθέτει σπουδαίες ικανότητες. Μπορεί σίγουρα να σκοράρει 20 ή 25 πόντους σε έναν αγώνα του πρωταθλήματος. Ελπίζω να του δοθεί η ευκαιρία να το αποδείξει μέσα στο γήπεδο, γιατί έχω υπάρξει και εγώ σε αυτή τη θέση και γνωρίζω πώς είναι τα πράγματα.

Μερικές φορές είναι δύσκολα και τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θα ήθελες. Ωστόσο, ο Μάριο εξακολουθεί, κατά πάσα πιθανότητα, να είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη στη θέση «3» τα τελευταία χρόνια. Αν επιστρέψει στην Ευρώπη, θα είναι πάντα ένας από τους κορυφαίους παίκτες της.

Γιατί, λοιπόν, να μην προσπαθήσει; Γιατί να μην πάει στο NBA; Ίσως τα πράγματα να εξελιχθούν θετικά για εκείνον. Μπορεί να προκύψει κάποιος τραυματισμός στην ομάδα, να του δοθεί η ευκαιρία να παίξει περισσότερο και τελικά να καθιερωθεί, αγωνιζόμενος καλά για 30 ή και περισσότερα λεπτά ανά παιχνίδι.

Ποτέ δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για έναν παίκτη στο μπάσκετ, ιδιαίτερα στο NBA».