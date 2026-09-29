Ο Σακίλ Ο' Νιλ βρίσκεται στη Λιθουανία για το ματς της Ζάλγκιρις Κάουνας με τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της Euroleague και τραγούδησε ρυθμικά μαζί με το ένθερμο κοινό της ομάδας.

Ο Σακίλ Ο' Νιλ μετέφερε το μεγαλείο του στη «Zalgirio Arena», με τον θρύλο του NBA να βρίσκεται στο Κάουνας για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της Ζάλγκιρις με τον Ολυμπιακό για τη δεύτερη αγωνιστική της φετινής Euroleague.

Ο πρώην εμβληματικός σέντερ της άλλης πλευράς του Ατλαντικού, έδωσε βροντερό «παρών» στο γήπεδο και τραγούδησε μάλιστα ρυθμικά με τους φιλάθλους της ομάδας, οι οποίοι γι' άλλη μια φορά δημιούργησαν καταπληκτική ατμόσφαιρα.