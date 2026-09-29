Ζάλγκιρις Κάουνας: Τραγούδησε ρυθμικά για τη λιθουανική ομάδα ο Σακίλ Ο' Νιλ (vid)
Ο Σακίλ Ο' Νιλ μετέφερε το μεγαλείο του στη «Zalgirio Arena», με τον θρύλο του NBA να βρίσκεται στο Κάουνας για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της Ζάλγκιρις με τον Ολυμπιακό για τη δεύτερη αγωνιστική της φετινής Euroleague.
Ο πρώην εμβληματικός σέντερ της άλλης πλευράς του Ατλαντικού, έδωσε βροντερό «παρών» στο γήπεδο και τραγούδησε μάλιστα ρυθμικά με τους φιλάθλους της ομάδας, οι οποίοι γι' άλλη μια φορά δημιούργησαν καταπληκτική ατμόσφαιρα.
Glad you’re enjoying yourself @SHAQ! 💚😂@bczalgiris https://t.co/JDG0MK9GFK pic.twitter.com/DRSzpOuzO2— EuroLeague (@EuroLeague) September 29, 2026
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