Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός: Το πείραγμα του Σακίλ Ο' Νίλ στον Εβάν Φουρνιέ
Στην αναμέτρηση της Ζάλγκιρις με τον Ολυμπιακό, βρίσκεται στο γήπεδο ο Σακίλ Ο' Νίλ, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα.
Ο Αμερικανός πρώην «αστέρας» του NBA, την ώρα που κατευθυνόταν προς τη θέση του... πείραξε τον Εβάν Φουρνιέ, με τον Γάλλο γκαρντ του Ολυμπιακού, να τον αγκαλιάζει.
Δείτε το βίντεο:
Nothing but respect. 🙌🏽@SHAQ and @EvanFourmizz share a moment before the action. 🏀#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #ZALOLY pic.twitter.com/WsNoJOri8g— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 29, 2026
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