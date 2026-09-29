Ο Σακίλ Ο΄Νιλ... πείραξε τον Εβάν Φουρνιέ, πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης της Ζάλγκιρις με τον Ολυμπιακό.

Στην αναμέτρηση της Ζάλγκιρις με τον Ολυμπιακό, βρίσκεται στο γήπεδο ο Σακίλ Ο' Νίλ, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα.

Ο Αμερικανός πρώην «αστέρας» του NBA, την ώρα που κατευθυνόταν προς τη θέση του... πείραξε τον Εβάν Φουρνιέ, με τον Γάλλο γκαρντ του Ολυμπιακού, να τον αγκαλιάζει.