Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε ένα πολύ ωραίο μήνυμα συμπαράστασης και στήριξης στον Μάικ Τζέιμς, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Άπαντες «πάγωσαν» στο Βελιγράδι, μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του Μάικ Τζέιμς. Ο Αμερικανός γκαρντ αποχώρησε με φορείο από το γήπεδο και όπως έγινε γνωστό από τους ανθρώπους της Εφές, θα πάει για εξετάσεις την Τετάρτη (02/10).

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, προχώρησε σε μία εξαιρετική κίνηση, καθώς δεν ξεχνάει έναν άνθρωπο που έχει φορέσει τη φανέλα της ομάδας. Συγκεκριμένα, με ανάρτηση στα social media, έστειλε ένα μήνυμα στήριξης στον Τζέιμς.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«Οι σκέψεις μας και η αγάπη μας είναι μαζί σου Μάικ Τζέιμς. Μείνε δυνατός και γρήγορα περαστικά».