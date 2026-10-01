Mαντζούκας: «Ο κόσμος είναι πολύ σημαντικός για εμάς»

Ο Λευτέρης Μαντζούκας αναφέρθηκε στον κόσμο του Παναθηναϊκού ενόψει του ματς με τη Μακάμπι.

Ο Λευτέρης Μαντζούκας πραγματοποίησε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι (11/10, 21:15 LIVE από το Gazzetta), λίγες ώρες πριν την επικράτηση επί της Βιλερμπάν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του

Είναι η δεύτερη εβδομάδα της EuroLeague. Πώς προετοιμάζεται η ομάδα για να παίξει το δεύτερο παιχνίδι μέσα σε δύο μέρες στην έδρα της; «Όπως είπατε, είναι το δεύτερο παιχνίδι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Προετοιμαστήκαμε σήμερα και αύριο το πρωί. Χρειαζόμαστε τον κόσμο στο πλευρό μας και είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε το δεύτερο παιχνίδι αυτής της εβδομάδας».

Μία ακόμα εξαιρετική εμφάνιση για εσένα κόντρα στη Βιλερμπάν. Πόσο σε έχει βοηθήσει η ομάδα και ο προπονητής σε αυτό το βήμα παραπάνω; «Κάνω το καλύτερο δυνατό για να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει. Είμαι χαρούμενος που βοήθησα την ομάδα χθες. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο».

Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη συμβουλή από τον προπονητή που μπορείς να μοιραστείτε μαζί μας; «Προσπαθώ να παίρνω σωστές αποφάσεις όσο περισσότερο μπορώ και να είμαι όσο το δυνατόν πιο συγκεντρωμένος».

Τι πρέπει να προσέξετε αυτή τη φορά απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ; «Η Μακάμπι είναι μια ομάδα που έχει κατακτήσει τίτλους στην EuroLeague. Σίγουρα θα έρθουν για να παίξουν όσο πιο σκληρά μπορούν. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας και να πάμε για τη δεύτερη νίκη της σεζόν».

Η εικόνα του γηπέδου σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι σάς δίνει όλο και μεγαλύτερο κίνητρο για να πετύχετε τους στόχους σας. «Φυσικά, όπως είπα και πριν, ο κόσμος είναι πολύ σημαντικός για εμάς. Θέλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό κάθε φορά και ανυπομονούμε για το αυριανό παιχνίδι»